مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز

أقر يس توروب المدير الفني للأهلي بأن فريقه كان محظوظا بالتعادل مع شبيبة القبائل.

وعاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المدرب الدنماركي خلال المؤتمر الصحفي: "كنا نعرف أن هناك 6 مباريات صعبة في المجموعة".

وأضاف "كان هدفنا من البداية هو التأهل لدور ربع النهائي".

وشدد "لم أكن راضيا عن الأداء خاصة في الشوط الأول، ولا بد أن نعرتف بأننا كنا محظوظين بالخروج بنتيجة التعادل، لكن في بعض الأحيان عندما لا تستطيع الفوز فعليك ألا تخسر".

وواصل "المنافس لم يصنع الفرص في الشوط الثاني".

وأكمل "لم نقدم الأداء الأفضل لنا ضد شبيبة القبائل، لكن حققنا 9 نقاط طوال مشوار البطولة".

وتابع "شبيبة القبائل قدم مباراة كبيرة وقوية خاصة في الشوط الأول إذ أهدر فرصتين أو 3 فرص، ولعب أفضل من المباراة التي أقيمت في مصر".

واستمر "لا ندخل المباراة وهدفنا تحقيق التعادل، لكن لكي أكون واضحا قلت للاعبين بين الشوطين أن علينا عدم الخسارة، التعادل كان النتيجة الأفضل للتأهل لدور ربع النهائي ولذلك لعبنا بـ 5 مدافعين، صنعنا هجمتين مرتدتين في الشوط الثاني ولكن لم نسجلهما".

وأوضح "أداء شبيبة القبائل أمامنا والذي خرج من البطولة يخبرك بقوة المجموعة التي نتواجد فيها".

وكشف "نلعب دائما تحت الضغط بأننا مطالبون بالفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "فقدنا لاعبين اثنين من الأهم في الفريق وهما زيزو وتريزيجيه وخسارتهما يؤثر على أي فريق، وعلى من يعوضهما أن يكون جيدا".

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.

وينتظر الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لتحديد مركزه في المجموعة.