مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي عن سعادته بالتأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل الجزائري بدون أهداف في إطار الجولة الخامسة.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "قدمنا مباراة جيدة دفاعيا وكانت بداية المباراة مميزة بالنسبة للفريق ودخلنا المباراة بهدف تحقيق المكسب".

وواصل "حققنا الهدف الرئيسي بالتأهل للدور القادم على الرغم من عدم تحقيق الانتصار بالمباراة".

وأردف "يحاول الجهاز الفني التعامل مع المرحلة الحالية من خلال الاستشفاء الجيد، للتعامل مع توالي المباريات والسفر لخوض منافسات دوري الأبطال".