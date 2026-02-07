مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم

السبت، 07 فبراير 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

الأهلي - مصطفى شوبير

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي عن سعادته بالتأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل الجزائري بدون أهداف في إطار الجولة الخامسة.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "قدمنا مباراة جيدة دفاعيا وكانت بداية المباراة مميزة بالنسبة للفريق ودخلنا المباراة بهدف تحقيق المكسب".

وواصل "حققنا الهدف الرئيسي بالتأهل للدور القادم على الرغم من عدم تحقيق الانتصار بالمباراة".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي ينعش آماله بالتغلب على يانج أفريكانز إلى ربع النهائي.. الأهلي يعود من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل ويضمن التأهل جمهور فرايبورج يحيي ذكرى شهداء الأهلي الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل

وأردف "يحاول الجهاز الفني التعامل مع المرحلة الحالية من خلال الاستشفاء الجيد، للتعامل مع توالي المباريات والسفر لخوض منافسات دوري الأبطال".

واتم "أوجه التهنئة لجماهير الأهلي والإدارة والجهاز الفني على التأهل لربع النهائي الفريق أمامه تحديات مقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي في الدوري ثم الجيش الملكي في ختام مرحلة المجموعات لحسم صدارة المجموعة الثانية".

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.

وينتظر الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لتحديد مركزه في المجموعة.

وكان الجيش الملكي فاز في نفس الجولة على يانج أفريكانز بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد يانج أفريكانز عند 5 نقاط في المركز الثالث.

دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي مصطفى شوبير
نرشح لكم
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز قبل مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي ينعش آماله بالتغلب على يانج أفريكانز وليد صلاح: توروب أخبر اللاعبين بعدم رضاه عن الأداء ضد شبيبة القبائل إلى ربع النهائي.. الأهلي يعود من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل ويضمن التأهل الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
أخر الأخبار
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرابعة تواليا.. نانت يخسر من ليون بمشاركة مصطفى محمد ساعة | الكرة الأوروبية
لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
إيدي هاو: لا أؤدي عملي بالشكل الكافي.. وأحتاج للتطور ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 2 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 3 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك 4 بتقديم من محمد زيدان.. نورشيلاند يعلن ضم إبراهيم عادل
/articles/522945/مصطفى-شوبير-الأهلي-جاهز-لتحديات-المرحلة-المقبلة-وحققنا-الأهم