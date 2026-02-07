مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم
السبت، 07 فبراير 2026 - 23:41
كتب : FilGoal
أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي عن سعادته بالتأهل للدور القادم من دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل الجزائري بدون أهداف في إطار الجولة الخامسة.
مصطفى شوبير
النادي : الأهلي
وقال مصطفى شوبير في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "قدمنا مباراة جيدة دفاعيا وكانت بداية المباراة مميزة بالنسبة للفريق ودخلنا المباراة بهدف تحقيق المكسب".
وواصل "حققنا الهدف الرئيسي بالتأهل للدور القادم على الرغم من عدم تحقيق الانتصار بالمباراة".
وأردف "يحاول الجهاز الفني التعامل مع المرحلة الحالية من خلال الاستشفاء الجيد، للتعامل مع توالي المباريات والسفر لخوض منافسات دوري الأبطال".
واتم "أوجه التهنئة لجماهير الأهلي والإدارة والجهاز الفني على التأهل لربع النهائي الفريق أمامه تحديات مقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي في الدوري ثم الجيش الملكي في ختام مرحلة المجموعات لحسم صدارة المجموعة الثانية".
ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.
بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.
وينتظر الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لتحديد مركزه في المجموعة.
وكان الجيش الملكي فاز في نفس الجولة على يانج أفريكانز بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد يانج أفريكانز عند 5 نقاط في المركز الثالث.