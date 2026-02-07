قبل مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي ينعش آماله بالتغلب على يانج أفريكانز
السبت، 07 فبراير 2026 - 23:33
كتب : FilGoal
تمكن الجيش الملكي من الفوز على منافسه يانج أفريكانز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وسجل أنس باش هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 85.
ويحتاج الجيش الملكي للفوز على الأهلي في الجولة المقبلة للتأهل لدور ربع النهائي، وفي حال تحقيق ذلك سيكون متصدرا.
ويتعادل الجيش الملكي مع يانج أفريكانز في المواجهات المباشرة إذ انتصر وخسر بنفس النتيجة 1-0.
وينافس الجيش الملكي خصمه الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الأحد الموافق 15 فبراير.
ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه الجيش الملكي برصيد 8 نقاط.
ويتواجد يانج أفريكانز في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل شبيبة القبائل الترتيب بـ 3 نقاط.
نرشح لكم
محمد هاني: في الماضي كان التعادل خارج الأرض صعبا لاعب شبيبة القبائل: أتمنى من الجمهور أن يسامحنا بعد التعادل مع الأهلي لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي مصطفى شوبير: الأهلي جاهز لتحديات المرحلة المقبلة.. وحققنا الأهم مؤتمر توروب: محظوظون بالتعادل مع شبيبة القبائل.. ومطالبون دائما بالفوز وليد صلاح: توروب أخبر اللاعبين بعدم رضاه عن الأداء ضد شبيبة القبائل إلى ربع النهائي.. الأهلي يعود من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل ويضمن التأهل الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل