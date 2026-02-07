قبل مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي ينعش آماله بالتغلب على يانج أفريكانز

تمكن الجيش الملكي من الفوز على منافسه يانج أفريكانز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل أنس باش هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 85.

ويحتاج الجيش الملكي للفوز على الأهلي في الجولة المقبلة للتأهل لدور ربع النهائي، وفي حال تحقيق ذلك سيكون متصدرا.

ويتعادل الجيش الملكي مع يانج أفريكانز في المواجهات المباشرة إذ انتصر وخسر بنفس النتيجة 1-0.

وينافس الجيش الملكي خصمه الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الأحد الموافق 15 فبراير.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي خلفه الجيش الملكي برصيد 8 نقاط.

ويتواجد يانج أفريكانز في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل شبيبة القبائل الترتيب بـ 3 نقاط.