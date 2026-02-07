وليد صلاح: توروب أخبر اللاعبين بعدم رضاه عن الأداء ضد شبيبة القبائل

السبت، 07 فبراير 2026 - 23:21

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - وليد صلاح الدين

يرى وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي أن تعادل فريقه مع شبيبة القبائل الجزائري نتيجة جيدة في ظل الإرهاق الذي يعاني منه الفريق.

وقال وليد صلاح عبر قناة الأهلي: "هذه هي المباراة الوحيدة التي كان فيها التوفيق معنا بعد رحلة مرهقة وطويلة وإصابات عديدة".

وأضاف "أتمنى أن يعود زيزو وتريزيجيه من جديد للفريق وأشكر كل اللاعبين لتحملهم هذا القدر الكبير من الإرهاق".

وواصل "نلعب مباراة كل 3 أيام ولا يوجد الوقت الكافي للتحضير وكل الفريق يعاني من إرهاق، ونعرف أهمية هذه الفترة".

وأوضح "توروب أخبر اللاعبين أن الأداء أمام شبيبة القبائل لم يكن جيدا، وأننا في مرحلة صعبة والمباراة المقبلة يجب أن نفوز لنحسم صدارة المجموعة".

وأكد "عاد لنا 9 لاعبين دوليين يعانون من إرهاق شديد ومع توالي المباريات والسفر الكل تعرض للإجهاد ولذلك حصل الفريق بالكامل على راحة سلبية غدا الأحد".

وأتم تصريحاته "كنا نريد أن نمر من هذه الفترة بأقل خسائر وحققنا هذا الهدف".

