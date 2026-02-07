إلى ربع النهائي.. الأهلي يعود من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل ويضمن التأهل

عاد الأهلي من الجزائر بتعادل سلبي مع شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليضمن التأهل دور ربع النهائي.

بينما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى النقطة 3 وودع البطولة.

وينتظر الأهلي مباراة الجيش الملكي المغربي في الجولة الأخيرة لتحديد مركزه في المجموعة.

وكان الجيش الملكي فاز في نفس الجولة على يانج أفريكانز بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد يانج أفريكانز عند 5 نقاط في المركز الثالث.

وصف المباراة

ظهر شبيبة القبائل بشكل أخطر من الأهلي في الشوط الأول وكاد أن يسجل في الدقيقة 15 بعد فرصة وتسديدة من أيمن محيوس كادت تدخل المرمى لكن محمد هاني أبعدها.

ثم أهدر محيوس فرصة أخرى بعد عرضية من ناحية اليمين حولها نحو مرمى مصطفى شوبير لكن الكرة اصطدمت في القائم.

واستمرت محاولات شبيبة القبائل بتسديدة قوية لكن مصطفى شوبير تصدى لها.

وحصل كوكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 34 بعد عرقلة لاعب شبيبة القبائل في هجمة مرتدة.

وتلقى الأهلي ضربة قوية في نهاية الشوط الأول بعد تعرض تريزيجيه للإصابة ليغادر ويشارك بدلا منه طاهر محمد مع بداية الشوط الثاني.

في الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل أفضل وشارك كريم فؤاد وأحمد رمضان بدلا من بنشرقي وكوكا في الدقيقة 66.

وأهدر الأهلي أخطر فرصة في الدقيقة 75 بعد عرضية من ناحية اليمين أبعدها الدفاع لتصل الكرة إلى بن رمضان الذي سددها أعلى العارضة.

وشارك كامويش في رابع تبديلات الأهلي بدلا من محمد علي بن رمضان في الدقيقة 76.

وتالق مصطفى شوبير وأنقذ فرصة خطيرة بعد ركنية وضربة رأسية ليبعدها ببراعة في الدقيقة 81.

وكان آخر تبديلات الأهلي بنزول حسين الشحات في الدقيقة 86 بدلا من مروان عثمان.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.