الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
السبت، 07 فبراير 2026 - 22:28
كتب : حسام نور الدين
كشف الأهلي عن تفاصيل إصابة محمود حسن "تريزيجيه" أمام شبيبة القبائل.
ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتعرض تريزيجيه للإصابة في نهاية الشوط الأول، وشارك بدلا منه طاهر محمد في بداية الشوط الثاني.
وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن تريزيجيه شعر بآلام في العضلة الخلفية وطلب التغيير.
وأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية وأشعة بعد عودة الأهلي إلى القاهرة.
ومن ثم يتم تحديد مستوى الإصابة والفترة التي سيغيب فيها تريزيجيه عن الملاعب.
