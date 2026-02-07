خبر في الجول – بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع إنبي لاستعارة محمد حمدي

السبت، 07 فبراير 2026 - 22:19

كتب : حامد وجدي

محمد حمدي لاعب إنبي

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع نظيره إنبي لاستعارة محمد حمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز اقترب من استعارة الظهير الأيسر حتى نهاية الموسم الجاري دون وضع بند أحقية الشراء.

ويرغب بيراميدز في دعم مركز الظهير الأيسر بعد إصابة محمد حمدي مع منتخب مصر بالرباط الصليبي في كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان FilGoal.com قد كشف من قبل أن بيراميدز قد وضع 3 خيارات لتدعيم مركز الظهير الأيسر وهم محمد حمدي لاعب إنبي وتوفيق محمد لاعب بتروجت وعبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

لعب محمد حمدي على سبيل الإعارة في الزمالك في صيف 2024 لمدة سنة.

ويبلغ حمدي من العمر 22 عاما ولعب 11 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدف دون الصناعة.

وشارك حمدي لمدة 486 دقيقة.

إنبي محمد حمدي ميركاتو بيراميدز
