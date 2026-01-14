خبر في الجول - بيراميدز يحدد 3 لاعبين لتعويض إصابة محمد حمدي

الأربعاء، 14 يناير 2026 - 15:02

كتب : حامد وجدي

بيراميدز

يرغب نادي بيراميدز في تدعيم مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد وضع 3 خيارات لتدعيم مركز الظهير الأيسر وهم محمد حمدي لاعب إنبي وتوفيق محمد لاعب بتروجت وعبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي.

وبدرجة أقل قد يلجأ بيراميدز للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي.

وكان محمد حمدي لاعب بيراميدز قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المنتظر أن يجري محمد حمدي جراحة الرباط الصليبي في مدينة ميونيخ بألمانيا غدا الخميس.

ويتواجد بيراميدز حاليا في الإمارات لخوض معسكر تحضيري استعدادا لاستئناف الموسم بعد نهاية أمم إفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري خلف سيراميكا كليوباترا بينما يتصدر مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

