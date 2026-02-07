جيوكيريس: دعم جمهور أرسنال يدفعنا للأمام

عبر فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال عن سعادته بفوز فريقه على سندرلاند وتسجيله ثنائية في المباراة.

وفاز أرسنال على سندرلاند بثلاثية دون رد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

واستعاد المهاجم السويدي التسجيل مع أرسنال في الدوري بعد فترة من الغياب.

وقال جيوكيريس عقب بي بي سي: "كانت هناك مساحات كبيرة عندما كنا نستعيد الكرة، وكنت منتبهًا لذلك. النتيجة ساعدتنا أيضًا، كنا متقدمين 1-0 وهم كانوا يبحثون عن هدف التعادل".

وأضاف "من الطبيعي أن تتعرف على الجميع بشكل أفضل مع الوقت، سواء من حيث النظام أو التفاصيل المحيطة. تعمل بجد وتحاول القيام بدورك داخل الملعب، وكلاعب مهاجم تحاول مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف".

وعن تعليمات أرتيتا له قال: "هو دائمًا يريد إخراج أفضل ما لدى كل لاعب، وهذا أمر مهم، لكن لكل لاعب دور محدد في خطة المباراة ويجب الالتزام به وتنفيذ المطلوب".

وتابع "عندما تلعب مباراة كل يومين تقريبًا، يصبح الأمر أسهل من ناحية التركيز، لديك وقت قصير للتعافي والاستعداد للمباراة التالية، ولا تفكر في أي شيء آخر".

وعن الجمهور قال: "هم رائعون ويساندوننا في كل مباراة. دعمهم يدفعنا للأمام عندما نحتاج إلى ذلك".

وأتم تصريحاته "حققنا نتائج جيدة مؤخرًا، لكن الأمر دائمًا صعب. يجب أن نكون في قمة مستوانا في كل الجوانب من أجل الفوز بالمباريات. علينا تجهيز أجسامنا جيدًا والتركيز على الفوز بالمباراة المقبلة".

