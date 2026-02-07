تشكيل شبيبة القبائل – محيوس يقود الهجوم أمام الأهلي

يقود أيمن محيوس هجوم فريقه شبيبة القبائل الجزائري أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب آيت حسين.

وجاء تشكيل شبيبة القبائل كالآتي:

المرمى: جايا مرياح

خط الدفاع: شعبان بوكابول – زين الدين بلعيد – محمد أمين مدني – محمد رضا حميدي

خط الوسط: مصطفى رزق الله بوت – آرثر بادا – رياض بودبوز

خط الهجوم: لحلو أخريب – أيمن محيوس – بلال مسعودي

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويأتي الجيش الملكي المغربي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني صاحب المركز الثالث.