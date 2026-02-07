انتهت أبطال إفريقيا – شبيبة القبائل (0)-(0) الأهلي.. تأهل الأحمر

السبت، 07 فبراير 2026 - 20:22

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - محمد هاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شبيبة القبائل الجزائري ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي وتأهل الأهلي

ق 86: نزول حسين الشحات بدلا من مروان عثمان

ق 81: شوبير يتألق

ق 76: نزول كامويش بدلا من بن رمضان

ق 75: فرصة خطيرة ضائعة من بن رمضان

ق 66: نزول كريم فؤاد وأحمد رمضان بدلا من بنشرقي وكوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: نزول طاهر بدلا من تريزيجيه

ق 44: إصابة تريزيجيه

ق 34: إنذار على كوكا

ق 25: شوبير يتصدى

ق 20: القائم يمنع الهدف الأول لشبيبة القبائل من أمام أيمن محيوس

ق 19: انطلاقة من مروان عثمان وعرضية يبعدها الدفاع

ق 15 فرصة خطيرة ويبعدها هاني

انطلاق المباراة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شبيبة القبائل
