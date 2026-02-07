انتهت أبطال إفريقيا – شبيبة القبائل (0)-(0) الأهلي.. تأهل الأحمر
السبت، 07 فبراير 2026 - 20:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شبيبة القبائل الجزائري ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.
نهاية المباراة بالتعادل السلبي وتأهل الأهلي
ق 86: نزول حسين الشحات بدلا من مروان عثمان
ق 81: شوبير يتألق
ق 76: نزول كامويش بدلا من بن رمضان
ق 75: فرصة خطيرة ضائعة من بن رمضان
ق 66: نزول كريم فؤاد وأحمد رمضان بدلا من بنشرقي وكوكا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: نزول طاهر بدلا من تريزيجيه
ق 44: إصابة تريزيجيه
ق 34: إنذار على كوكا
ق 25: شوبير يتصدى
ق 20: القائم يمنع الهدف الأول لشبيبة القبائل من أمام أيمن محيوس
ق 19: انطلاقة من مروان عثمان وعرضية يبعدها الدفاع
ق 15 فرصة خطيرة ويبعدها هاني
انطلاق المباراة
