مباشر أبطال إفريقيا – شبيبة القبائل (0)-(0) الأهلي.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شبيبة القبائل الجزائري ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: نزول طاهر بدلا من تريزيجيه

ق 44: إصابة تريزيجيه

ق 34: إنذار على كوكا

ق 25: شوبير يتصدى

ق 20: القائم يمنع الهدف الأول لشبيبة القبائل من أمام أيمن محيوس

ق 19: انطلاقة من مروان عثمان وعرضية يبعدها الدفاع

ق 15 فرصة خطيرة ويبعدها هاني

انطلاق المباراة