تشكيل الأهلي – شوبير يحرس المرمى أمام شبيبة القبائل

عاد مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري.

ويلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب آيت حسين.

ودفع يس توروب مدرب الأهلي باللاعبين الأساسيين بعدما أجرى عدة تبديلات في المباراة الماضية ضد البنك الأهلي في الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويأتي الجيش الملكي المغربي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني صاحب المركز الثالث.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – كوكا

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان

الهجوم: أشرف بنشرقي – مروان عثمان - تريزيجيه