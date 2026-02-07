انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) توتنام.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع توتنام على ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق81 برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثاني

ق56 تسديدة صاروخية من تشافي سيمونز تمر بجوار مرمى مانشستر يونايتد

ق48 عرضية من لوك شاو يتابعها أماد ديالو في المرمى لكن حكم المباراة يحتسب خطأ بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق37 بريان مبومو يسجل الهدف الأول

ق13 عرضية خطيرة من تشافي سيمونز وتسديدة من كونور كالاجر يتصدى لها حارس مرمى يونايتد

ق1 تمريرة بينية من بروةنو فيرنانديز تصل إلى بريان مبومو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار توتنام بقليل

انطلاق المباراة