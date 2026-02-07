استراحة في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) توتنام.. نهاية الشوط الأول

السبت، 07 فبراير 2026 - 14:23

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا وتشافي سيمونز - مانشستر يونايتد ضد توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع توتنام على ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
رقم تاريخي ينتظر جيمس ميلنر في الدوري الإنجليزي تعديل مواعيد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال رمضان ديلاب يقود هجوم تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - مواجهة إنجليزية.. و3 مباريات في الدوري السعودي

نهاية الشوط الأول

ق37 بريان مبومو يسجل الهدف الأول

ق13 عرضية خطيرة من تشافي سيمونز وتسديدة من كونور كالاجر يتصدى لها حارس مرمى يونايتد

ق1 تمريرة بينية من بروةنو فيرنانديز تصل إلى بريان مبومو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار توتنام بقليل

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
التشكيل - كونيا ومبومو يقودان مانشستر يونايتد.. وثلاثي في دفاع توتنام إنزو فيرنانديز: كرة القدم لا تمنح وقتا.. والمدرب الجديد يحقق النتائج المطلوبة مؤتمر أرتيتا: ندخل مرحلة حاسمة ونبحث عن دعم الجماهير لتحقيق الانتصارات مؤتمر جوارديولا: يجب أن أدين من يقتل الأبرياء.. وهالاند أفضل مهاجم في العالم رقم تاريخي ينتظر جيمس ميلنر في الدوري الإنجليزي ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني لـ تشيلسي لخرق القوانين.. خصم 6 نقاط من ليستر سيتي وتأزم وضع الفريق تقرير: ريال مدريد يدرس تقديم عرض كبير للتعاقد مع ماك أليستر
أخر الأخبار
أحمد سليمان يعلن انتهاء أزمة القبض على عمرو زكي 27 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) توتنام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يوفر طائرة خاصة للعودة للقاهرة عقب مواجهة زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
التشكيل - كونيا ومبومو يقودان مانشستر يونايتد.. وثلاثي في دفاع توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يكشف موعد عودة الفريق للقاهرة عقب مواجهة شبيبة القبائل 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سكاي: يوفنتوس يتفق مع يلديز على توقيع عقد جديد طويل الأمد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
نيوم يعلن التعاقد مع ريان ميسي 2 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر الونش: تواجد الزمالك في صدارة المجموعة ليس مقياسا لنهاية المنافسة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 الأهلي يعلن ضم كامويش 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/522902/استراحة-في-الدوري-الإنجليزي-مانشستر-يونايتد-1-0-توتنام-نهاية-الشوط-الأول