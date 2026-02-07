استراحة في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (1)-(0) توتنام.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام بالدوري الإنجليزي.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع توتنام على ملعب أولد ترافورد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنام دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية الشوط الأول

ق37 بريان مبومو يسجل الهدف الأول

ق13 عرضية خطيرة من تشافي سيمونز وتسديدة من كونور كالاجر يتصدى لها حارس مرمى يونايتد

ق1 تمريرة بينية من بروةنو فيرنانديز تصل إلى بريان مبومو الذي سدد كرة قوية مرت بجوار توتنام بقليل

انطلاق المباراة