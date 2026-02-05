الزمالك يحدد موعد السفر إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في الكونفدرالية

الخميس، 05 فبراير 2026 - 16:01

كتب : FilGoal

الزمالك

حدد نادي الزمالك موعد سفر بعثة فريقه إلى زامبيا لمواجهة زيسكو في البطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتغادر القاهرة في الثانية فجر غدًا الجمعة، بعثة فريق الزمالك متجهة إلى زامبيا، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، أحمد خالد حسانين عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأبيض في زامبيا.

وتغلب الزمالك على المصري بهدفين مقابل هدف واحد ليحتل صدارة الترتيب بـ 8 نقاط وبفارق نقطة عن كل من المصري وكايزر تشيفز.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي في تمام الثالثة من عصر يوم الأحد 8 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقد يتم حسم بطاقتي التأهل في المجموعة قبل الجولة الختامية حال تغلب على الزمالك على زيسكو ونجح كايزر تشيفز في الفوز على المصري بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين أو أكثر.

بينما يحتاج المصري للتعادل مع الفوز في الجولة الأخيرة أمام زيسكو مع تعثر كايزر تشيفز أمام الزمالك ليحسم بطاقة التأهل، أما في تحقيق الفوز في جنوب إفريقيا فيحسم تأهله بشكل مباشر.

وهناك سيناريو وحيد لتساوي الفرق الثلاثة حال فوز الزمالك على زيسكو خارج ملعبه والخسارة من كايزر تشيفز في القاهرة، بينما يتعادل كايزر تشيفز والمصري في جنوب إفريقيا ثم يفوز المصري على زيسكو.

في تلك الحالة تتساوى الفرق الثلاثة برصيد 11 نقطة لكل منهما كما يكون هناك تساوي في نقاط المواجهات المباشرة ووقتها يتم اللجوء لفارق الأهداف في تلك المواجهات.

الزمالك الكونفدرالية زيسكو
