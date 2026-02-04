ذا صن: ساكا يستهدف العودة قبل دربي شمال لندن

يستهدف بوكايو ساكا جناح أرسنال العودة إلى الملاعب قبل مواجهة توتنام في دربي شمال لندن.

وغاب ساكا عن إياب نصف نهائي كأس الرابطة أمام تشيلسي.

وكان تعرض ساكا لإصابة عضلية يعتقد أنها في منطقة الحوض خلال الإحماء قبل الفوز على ليدز برباعية نظيفة السبت الماضي، ليبدأ فترة غياب عن المباريات.

وكشفت صحيفة ذا صن عن تأكيد أرسنال أن الإصابة ليست خطيرة، مع أمل لحاقه بمباراة توتنام يوم 22 فبراير الجاري.

ويسعى ساكا للعودة في أقرب وقت ممكن، وقد يسبق الموعد المحدد في حال سارت مرحلة التأهيل بشكل إيجابي.

ويستفيد أرسنال من جدول مباريات مريح قبل لقاء توتنام، في ظل عدم مشاركته في ملحق دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

يستضيف الفريق سندرلاند في الدوري، ثم يواجه برينتفورد خارج أرضه، قبل استقبال ويجان في الدور الرابع من كأس إنجلترا.

يتحمل نوني مادويكي مسؤولية تعويض غياب ساكا، بعدما تألق أمام ليدز بصناعة هدف وتسجيل آخر مباشرة من ركلة ركنية.