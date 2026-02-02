تقرير: تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة

أوضح موقع فوت ميركاتو أن مستقبل كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة سيحدد مصير ملفي زميله نجولو كانتي والمغربي يوسف النصيري مهاجم فنربخشة.

وذكر التقرير أن هذه الملفات في سوق الانتقالات باتت مترابطة بشكل وثيق.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية مساء يوم الاثنين.

وأفاد التقرير بأن مستقبل هؤلاء اللاعبين الثلاثة يعتمد على ما يشبه تأثير الدومينو.

نقطة الانطلاق فيه واضحة، وهي انتقال كريم بنزيمة إلى الهلال. وطالما أن هذه الصفقة لم تُحسم بشكل كامل، ستبقى التحركات الأخرى معلقة.

في المقابل، أبدى يوسف النصيري رغبته في الانضمام إلى اتحاد جدة، بينما يتجه كانتي إلى فنربخشة.

سكاي: تمت.. كانتي إلى فنربخشة

يوم الأحد، أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن مفاوضات جادة بين إدارتي الهلال واتحاد جدة من أجل انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد التقرير أن المفاوضات تسير بوتيرة متقدمة، وفي حال سارت بشكل إيجابي خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن اللاعب قد يحسم انتقاله إلى الهلال قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

وأبدى نادي الهلال رغبة قوية في التعاقد مع المهاجم الفرنسي بعد أن نما إلى علمه أن إدارة اتحاد جدة ليست جادة في التمديد معه، وفقا للتقرير.

ويضع الهلال ضم بنزيمة ضمن أولوياته لتعزيز خط الهجوم، مستنداً إلى قناعة فنية بأهمية خبرته وقيمته التنافسية في المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ولا تزال المفاوضات قائمة بين الأطراف المعنية، بانتظار ما ستؤول إليه الساعات الحاسمة قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، حسب التقرير.

ذكر التقرير أن إدارة نادي اتحاد جدة لا تتجه حالياً إلى تمديد عقد بنزيمة، وهو ما يفسر عدم تقديم عرض جديد بالشروط التي يرغب فيها اللاعب، في ظل قناعة داخل النادي بضرورة إعادة ترتيب بعض الملفات الفنية والمالية للفريق.

إلى ذلك، عاد الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة السعودي بعد أزمته الأخيرة.

وكشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية عن احتمالية رحيل كريم بنزيمة عن اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريم بنزيمة عاد للمشاركة في تدريبات اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن موقف بنزيمة من المشاركة في المباراة المقبلة أمام النجمة بالدوري السعودي لم يتضح حتى الآن.

ويشعر بنزيمة بالغضب من المسؤولين في اتحاد جدة بسبب عرض التجديد الذي وصل عليه.

ورفض بنزيمة التواجد في مباراة النمور ضد الفتح التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع اتحاد جدة بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وقد لا يستمر بنزيمة حتى نهاية عقده مع اتحاد جدة بنهاية الموسم، وقد يلجأ للرحيل حاليا.

وانضم بنزيمة لاتحاد جدة في 2023 بعد رحيله عن ريال مدريد.

منذ بداية الموسم الحالي شارك بنزيمة في 21 مباراة وسجل 16 هدفا بقميص اتحاد جدة.