سكاي: تمت.. كانتي إلى فنربخشة

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال نجولو كانتي من اتحاد جدة إلى فنربخشة التركي تمت.

عقد كانتي ينتهي بنهاية الموسم، ويمكنه الرحيل مجانا في الصيف

وذكر التقرير أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل مع نادي اتحاد جدة حول الصفقة.

وأضاف أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 4 ملايين يورو.

وسيوقع كانتي على عقد يمتد حتى عام 2028.

وكان كانتي انضم لصفوف اتحاد جدة صيف 2023 بعقد لمدة 3 مواسم.

ونجح في تحقيق لقب الدوري السعودي، وكأس الملك في الموسم الماضي.

كانتي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته مع نادي بولون الفرنسي، ومنه انضم إلى نادي كان، ثم إلى ليستر سيتي ومنه إلى تشيلسي، قبل أن يستقر مع اتحاد جدة.