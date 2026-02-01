مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل: المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا ترحم

الأحد، 01 فبراير 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - تريزيجيه

اعترف جوزيف زينباور مدرب شبيبة القبائل الجزائري بصعوبة المنافسة في دوري أبطال إفريقيا، بعدما خسر من الجيش الملكي المغربي.

وفاز الجيش الملكي المغربي على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون مقابل ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال زينباور في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "أنا محبط قليلا من الأداء أمام الجيش الملكي، كنت أتوقع أكثر من الفريق".

وأضاف "إذا أردنا المنافسة في دوري أبطال إفريقيا والتقدم إلى الأمام، فعلينا أن نقدم مستوى أعلى، ونقاتل أكثر داخل الملعب، لأن هذه المسابقة لا ترحم".

وتابع "لم نكن حاضرين ذهنيًا بالشكل المطلوب في الشوط الأول أمام الجيش الملي، البداية لم تكن جيدة، وبعض القرارات كانت غير ضرورية في مسابقة بحجم دوري أبطال إفريقيا، حيث يجب التعامل مع كل التفاصيل بحذر كبير".

وأكمل "في الشوط الثاني تحسن أداؤنا نسبيًا بعد التغييرات، وأصبحنا أكثر توازنًا، لكن في دوري الأبطال لا تحصل على عدد كبير من الفرص، وكان علينا أن نكون أكثر شراسة، سواء من الكرات الثابتة أو اللعب الهوائي".

وسجل حمزة خابا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 74، في لقاء أقيم ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات.

ويتواجد الجيش الملكي، وشبيبة القبائل في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي ويانج أفريكانز.

ورفع الجيش الملكي رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 5 نقاط، فيما توقف رصيد شبيبة القبائل عند نقطة واحدة.

وجاء الترتيب الحالي للمجموعة الثانية كالتالي:

1- الأهلي: 8 نقاط

2- الجيش الملكي: 5 نقاط

3- يانج أفريكانز: 5 نقاط

4- شبيبة القبائل: نقطة واحدة.

الأهلي سيواجه شبيبة القبائل، بينما الجيش الملكي سيواجه يانج أفريكانز في الجولة المقبلة.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز شبيبة القبائل الجيش الملكي
