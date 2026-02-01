قيد ثنائي جديد.. الزمالك يعلن اكتمال قائمته الإفريقية

أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك قيد ثنائي جديد لتكتمل قائمة الفريق الإفريقية.

أحمد حسام النادي : الزمالك الزمالك

ويأتي ذلك قبل ساعات من مواجهة الزمالك أمام المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكشف عبد الناصر محمد عن قيد الثنائي أحمد حسام مدافع الفريق ويوسف وائل لاعب الوسط في القائمة الإفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وقام من قبل بقيد كل من السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الإفريقية للفريق.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد على استاد السويس الجديد.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا أمام المصري على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف نظيف، قبل التعادل خارج أرضه أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبي أمام المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 5 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 7 نقاط.