تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك نيوكاسل يونايتد في المباراة التي شهدت صناعته لهدف جديد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في انتصار ليفربول الكبير أمام نيوكاسل بنتيجة 4-0 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان هوجو إيكيتيكي صاحب أول هدفين لليفربول بمتوسط تقييم بلغ 9.1 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 425 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 251 هدفا وصنع 116 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا