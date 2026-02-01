رومانو: لوكمان يعطي الأولولية لأتلتيكو مدريد وتفاصيل بسيطة لحسم الصفقة

الأحد، 01 فبراير 2026 - 10:27

كتب : عبد الرحمن شريف

أديمولا لوكمان - نيجيريا - الجزائر

يقترب نادي أتلتيكو مدريد من إتمام التعاقد مع أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا.

وقد أبلغ اللاعب جميع الأطراف برغبته في إعطاء الأولوية لعرض أتلتيكو مدريد، رغم أن نادي فنربخشة قدّم له عرضا براتب أعلى.

وأفاد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن صفقة لوكمان سيتم حسمها خلال الساعات القليلة القادمة.

وهناك اتفاق شفهي بين الناديين على إتمام الصفقة بـ40 مليون يورو.

وكان لوكمان قد تمرد على ناديه في الصيف الماضي لرفض انتقاله إلى إنتر.

الاختلاف المادي بين عرض إنتر وطلب أتالانتا كان عائقا أمام إتمام الصفقة.

وسافر لوكمان إلى لندن في الصيف الماضي في إجازة منحها لنفسه ورفضه خوض فترة الإعداد قبل انسحاب إنتر من المفاوضات ثم عاد إلى ناديه مجددا.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويعد لوكمان اللاعب الأكثر مساهمة في البطولة بـ 7 مساهمات بواقع تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

لوكمان أتلتيكو مدريد أتالانتا
