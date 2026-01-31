خبر في الجول - نهاية الأزمة.. إمام عاشور ينضم لمران المستبعدين في الأهلي

انتظم إمام عاشور لاعب الأهلي في مران المستبعدين تنفيذا لعقوبة النادي.

وأعلن الأهلي العقوبة الأكبر في تاريخه على إمام عاشور بعد تخلفه بعدم السفر مع الفريق إلى تنزانيا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام اكتفى بخوض تدريبات بدنية وتأهيلية اليوم السبت.

وكان اللاعب قد اعتذر أمس الجمعة للأهلي عن المشاركة في مران المستبعدين على أن يبدأ التدرب بدءا من اليوم السبت، وهو ما حدث.

ويستعد فريق الأهلي حاليا لمواجهة يانج أفريكانز في الثالثة عصرا في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق للمشاركة ضد يانج أفريكانز.

ولم يسافر لاعب وسط الأهلي مع بعثة الفريق لتنزانيا رغم تواجد اسمه في القائمة والتي تم إعلانها الأربعاء.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

وسيتدرب اللاعب خلال فترة الإيقاف بشكل منفرد كما كشف الأهلي.

وبذلك سيغيب إمام عن مباريات يانج أفريكانز وشبيبة القبائل والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، والبنك الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري.

وسبق أن قال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي فرصة لتخفيف أو التراجع عن عقوبة إمام عاشور، والكل أجمع على حتمية تنفيذ العقوبة، والنادي يسعى للحفاظ على لاعبه طالما يلتزم بالمبادئ واللوائح".

وأبدى اللاعب اعتذاره للنادي وجماهيره برسالة نشرها عبر حسابه على "إنستجرام". (طالع التفاصيل)

