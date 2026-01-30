إمام عاشور يعتذر لـ الأهلي ويوضح سبب تخلفه عن السفر رفقة الفريق

اعتذر إمام عاشور لاعب الأهلي عن عدم السفر رفقة الفريق إلى تنزانيا لخوض مباراة يانج أفريكانز.

وكان من المنتظر أن يشارك إمام في مران المستبعدين اليوم الجمعة بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا إلا أنه أبلغ الجهاز الإداري بعدم الحضور.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام "للأسف هناك الكثير من الكلام غير صحيح بخصوص ما حدث، وأنا متقبل أي قرار يتخذه النادي".

وأضاف "واثق أن المسئولين في الأهلي سيتفهمون موقفي جيدا، أنا بالفعل أعاني من برد وارتفاع في درجة الحرارة وتقلبات في المعدة بشكل غير طبيعي وأحصل على مضادات حيوية".

وتابع "للأسف كل أسرتي تعاني من نفس الأعراض، أنا أبلغت أحمد جاب الله طبيب الفريق بظروفي الصحية وعدم قدرتي على السفر، وهذا إجراء غير كاف في مثل هذه الأمور، لكن أخطأت بحسن نية وكان من المفترض أن أتواصل مع وليد صلاح الدين -مدير الكرة بالفريق- ليبلغ المدير الفني وويتخذوا الإجراءات الطبية المتبعة عند التخلف عن السفر".

وواصل "تم إغلاق الأمر، وتواصلت أمس مع وليد صلاح الدين، أنا تحت أمر النادي وجمهور الأهلي سندي وظهري بعد ربنا سبحانه وتعالى، وبعتذر للنادي والجهاز الفني وزملائي وقبلهم جمهور الأهلي أنا فخور باللعب في النادي الأكبر في إفريقيا".

وواصل "علاقتي بجماهير الأهلي العظيمة لا تقبل القسمة على اثنين، وأرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع، والناس التي تقول إن إمام يريد لوي ذراع النادي، أقول لهم حسبي الله ونعم الوكيل، لا أحد يستطيع لوي ذراع الأهلي، ولا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة أبدا".

وأتم "أتشرف بارتداء قميص الأهلي منذ 3 أعوام، والحمد لله لم أقصر في حق النادي ولا جماهيره، وهذا حقهم علي، ووجودي في الأهلي نادي القرن وفي ظهري جمهور الأهلي يعوضني عن كل شيء، سنلعب مباراة مهمة وأتمنى كل التوفيق لزملائي والجهاز الفني في تحقيق الفوز الذي يسعد كل الأهلاوية".

ماذا حدث؟

أعلن الأهلي العقوبة الأكبر في تاريخه على إمام عاشور بعد تخلفه بعدم السفر مع الفريق إلى تنزانيا. (طالع التفاصيل)

وسبق أن قال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي فرصة لتخفيف أو التراجع عن عقوبة إمام عاشور، والكل أجمع على حتمية تنفيذ العقوبة، والنادي يسعى للحفاظ على لاعبه طالما يلتزم بالمبادئ واللوائح".

وأضاف "الأهلي سبق له توقيع عقوبة ضخمة قدرها نصف مليون جنيه في 2012 على واحد من أبرز لاعبي النادي في تاريخه وهو أبو تريكة بسبب نفس الفعل".

وكان أبو تريكة قد تخلف عن المشاركة مع الأهلي ضد إنبي في 2012 في مباراة السوبر المصري بعد أحداث بورسعيد.

وأتم "لابد من فهم أن الأهلي لن يقف أمام سياسة الأمر الواقع والتصرفات غير المقبولة".

أعلن النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق للمشاركة ضد يانج أفريكانز.

ولم يسافر لاعب وسط الأهلي مع بعثة الفريق لتنزانيا رغم تواجد اسمه في القائمة والتي تم إعلانها الأربعاء.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

وسيتدرب اللاعب خلال فترة الإيقاف بشكل منفرد كما كشف الأهلي.

وبذلك سيغيب إمام عن مباريات يانج أفريكانز وشبيبة القبائل والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، والبنك الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

