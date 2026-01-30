مؤتمر مساعد جوارديولا: إصابة دوكو مشابهة للسابقة.. والمنافسة مع أرسنال تتعلق بنا

الجمعة، 30 يناير 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

بيب ليندرز

أوضح بيب لينيدرز المدرب المساعد لـ بيب جوارديولا أنه على فريقه الفوز من أجل الضغط على أرسنال في صراع لقب الدوري الإنجليزي.

ويستعد سيتي للقاء توتنام في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وغاب بيب جوارديولا عن المؤتمر الصحفي بعدما تواجد أمس في برشلونة للإلقاء كلمة لدعم القضية الفلسطينية. (طالع التفاصيل)

وقال المدرب المساعد مانشستر سيتي خلال المؤتمر الصحفي عن المنافسة على اللقب مع أرسنال: "الأمر يتعلق بنا. خضت منافسات على اللقب عدة مرات، والآن علينا التركيز على المباراة القادمة. أعلم أن هذا جواب جريء، لكن عليك أن تفوز بمبارياتك".

وشدد "علينا أن نضغط ونسعى للتعويض، يجب أن يشعروا بوجودنا. هذا ممكن فقط من خلال الفوز بالمباريات، ونأمل أن نتمكن من الضغط عليهم بهذه النتيجة".

وتطرق للحديث عن إصابة جيريمي دوكو قائلا: "إصابة مشابهة للإصابة السابقة، لكنها كانت في الجانب الخارجي، أما الآن فهي في المنتصف. استغرقت الإصابة السابقة 18 يوما، وأظن أن هذه المرة ستكون أقصر. الإصابة في المنتصف، لذا علينا أن نمنحه الوقت الكافي. إنه لاعب قوي البنية".

وتعرض البلجيكي للإصابة خلال مواجهة سيتي وجالاتاسراي التركي في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لأبطال أوروبا.

وتحدث عن توتنام منافسه المقبل "توماس فرانك يُهيئ لهم اللعب بطريقة واضحة جدا. بإمكانهم الربط بين الدفاع والهجوم من العمق، كما يمكنهم تمرير الكرات خلف المدافعين. يتميزون بالمرونة على الأطراف، ويضغطون بقوة. فريق جيد في الكرات الثابتة، نتطلع بشوق كبير لهذه المباراة".

وأردف عن رحيل أوسكار بوب إلى فولام "أمر مذهل، أن ينتقل لاعب بهذا العمر إلى فريق في الدوري الإنجليزي. أنا سعيد جدا لأجله. أسلوب لعبهم سيمنحه الكثير من الكرات. إنه إطراءٌ كبير لأكاديميتنا".

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 56 نقطة بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يستعد للقاء ليدز يونايتد.

فيما يحتل توتنام المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

