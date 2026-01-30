"هذا ما يجب أن نناضل من أجله".. جوارديولا يدعم القضية الفلسطينية برسالة مؤثرة

الجمعة، 30 يناير 2026 - 00:46

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - دعم فلسطين

واصل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي دعمه للقضية الفلسطينية بالمشاركة في حفل تضامني أقيم في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وأقيم حفل تضامني في سان جوردي في برشلونة إسبانيا بمشاركة 30 فنانا لدعم القضية الفلسطينية مساء الخميس.

وتم الترويج لهذه المبادرة من قبل منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية والأنشطة الثقافية، بالتعاون مع شبكة واسعة من المنظمات الأوروبية.

وظهر المدير الفني وهو مرتدي الكوفية الفلسطينية خلال إلقاء كلمته للحاضرين.

وقال جوارديولا في رسالته التي ألقاها على المسرح أمام الحاضرين

يا إلهي! مساء خير، السلام عليكم.

يا إلهي! هذا جنون!

أعتقد... دعوني أقول أمرين.

أعتقد أننا نعتقد... عندما أرى طفلاً خلال العامين الماضيين، مع هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى التلفزيون، وهو يسجل نفسه، يبكي، أين أمه، وأنها ملقاة على الطريق جثة هامدة وهو لا يزال يجهل ذلك.

ودائماً ما أفكر، ماذا يدور في أذهانهم؟

وأعتقد أننا تركناهم وحيدين، مهجورين.

ودائماً ما أعتقد أنهم يقولون: أين أنتم؟ تعالوا وساعدونا!

وحتى الآن، لم نفعل.

ربما لأن الأقوياء جبناء، لأن ما يفعلونه أساسًا هو إرسال الأبرياء لقتل الأبرياء.

هذا ما يفعله الجبناء.

لأنهم في منازلهم، في قاعات الدراسة، في البرد القارس، وهناك مكيفات هواء تزيد الجو حرارة.

علينا أن نتقدم، ومجرد وجودنا هنا يُعدّ إنجازًا عظيمًا.

القنابل، ما تستفزه وتريد استفزازه هو الصمت.

إنها تجعلنا نغض الطرف.

إنها ببساطة كذلك، تجعلنا نتراجع عن التقدم.

وهذا ما يجب أن نناضل من أجله.

علينا ببساطة أن نتوقف عن غض الطرف وأن ننخرط في العمل.

نحن هنا اليوم، في سانت جوردي، في مكان سيمتلئ قريبًا، حيث ستبدون صغارًا أمام عظمة هذه القضية،

في حفل موسيقي حيث خلف كل صوت، خلف كل نغمة، خلف البيانو، والترومبون، وقطعة موسيقية،

سنتذكر بلا شك ألا ننسى ما حدث، ليس فقط في العامين الماضيين، بل قبل عقود، عقود، عقود من القمع، من انعدام الحريات، من سلب ما يملكه جميع الناس من حق أن يكونوا ببساطة ما يريدون أن يكونوا.

هذا... هنا في برشلونة، في مكان شهد الكثير من الأحداث، مثل الحدث الذي نريد أن نتناوله، رفض الحرب،

الأسطول قبل 4 أيام، في برشلونة، عام 1938، عندما تعرضنا للقصف،

ودائمًا اليوم، كما كان الحال في لندن وباريس، نقف أمام العالم لنُظهر أننا، بوضوح، إلى جانب الأضعف، وهي فلسطين في هذه الحالة.

ولكن ليس فلسطين فقط، بل في جميع القضايا.

إنه بيان لفلسطين، وهو بيان للإنسانية.

لأنه ببساطة، عندما يكون شخص ما في البحر الأبيض المتوسط يغرق لأنه اضطر لمغادرة بلاده رغماً عنه، وقامت منظمة "أوبن آرمز" بإنقاذه، لا تسأل أسئلة، بل تنقذه لكي يعيش حياة كريمة، لكي ينجو.

بكل بساطة.

لا ينبغي طرح أي أسئلة.

اذهب وأنقذ هذا الشخص.

شكراً لحضوركم،

أتمنى لكم حفلاً رائعاً، يُلهمنا جميعاً الذين سيعبرون عن أمنياتهم لحياة أفضل، لمجتمع أفضل.

لأن كل هذا يتعلق بالإنسانية، التي هي كل ما لا يحدث في فلسطين.

ليلة سعيدة، واستمتعوا.

ولا تُعد تلك المرة الأولى التي يدعم فيها بيب القضية الفلسطينية إذ صرّح قبل مباراة فلسطين ومنتخب كتالونيا الودية: "العالم تخلى عن فلسطين. لم نفعل شيئًا على الإطلاق".

وأضاف "ليس خطأهم أنهم ولدوا. نحن سمحنا بإبادة شعب كامل".

وأكمل "الضرر وقع ولا يمكن إصلاحه. يجب أن نفعل شيئا أكثر حسما ولكني لا أملك ثقة في هؤلاء القادة".

كما سبق أن ظهر في فيديو يدعو فيه للتظاهر لدعم غزة ضد الإبادة الجماعية. (طالع التفاصيل)

جوارديولا فلسطين
