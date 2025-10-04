جوارديولا يدعو للتظاهر في برشلونة لدعم غزة ضد الإبادة الجماعية

دعا بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي للتظاهر في مدينة برشلونة من أجل دعم غزة ضد الإبادة اليوم السبت في الثانية عشر ظهرا.

وتقام في برشلونة مظاهرات تدعو لمقاطعة إسرائيل وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.

وقال المدرب الإسباني في فيديو مصور: "نشهد إبادة جماعية في بث مباشر، حيث مات آلاف الأطفال، وقد يموت آخرون".

وأضاف "قطاع غزة مدمر، وحشود من الناس يسيرون بلا طرق، بلا طعام، بلا مياه شرب، بلا أدوية".

وأكمل "المجتمع المدني وحده قادر على إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك فورًا".

وأتم "في الثانية عشر ظهرا من الرابع من أكتوبر في جاردينيتس دي جراسيا، سنجوب الشوارع للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية".

وسبق أن أرسل الإسباني رسالة دعم لقطاع غزة مطالبا بإيقاف الحرب التي استمرت إلى ما يقارب عامين.

"من المؤلم رؤية ما يحدث في غزة، هذا يؤلم جسدي ودعوني أكون واضحا الأمر لا يتعلق بالأيدلوجية أو كونك محقا أو لا ولكنه يتعلق بحب الحياة والاهتمام بجارك".

"ربما نرى مقاطع الفيديو لأولاد في الرابعة من العمر وهم يقتلون عن طريق التفكير أو يقتلون في المستشفى لأنها لم تعد مستشفى بعد الآن ونرى أن الأمر لا يخصنا ولكن احذروا الطفل التالي سيكون طفلنا".

"أنا آسف ولكنني أرى أطفالي ماريا وماريوس وفالينتينا كل ليلة منذ بداية الكابوس على الأطفال في غزة وأشعر بخوف شديد".

"ربما نشعر أن تلك الصور في مكان بعيد عن الذي نعيش بيه الآن وربما تسأل ما الذي يمكننا فعله ولكنه أشبه بقصة غابة تتعرض للحريق وكل الحيوانات تعيش في رعب ولا يمكنهم إيجاد المساعدة ولكن طائر صغير يطير عائدا من الماء وهو يحمل نقاط قليلة من الماء ويضحك الثعبان ويسأل، لماذا يا أخي أنت لن تتمكن من إطفاء النار أبدا ويقول الطائر نعم أعرف فيقول له الثعبان إذا لماذا تفعلها مرة تلو الأخرى ولهذا أنا أفعل الجزء الخاص بي، الطائر يعرف أنه لن يوقف النار ولكنه يرفض عدم فعل شيء".

"في عالم دائما ما يظهر أننا أصغر من صنع الفارق أتذكر أن القوة لا تتعلق بالمدى ولكن بالاختيار وأن تختار ألا تصمت عندما يكون الأمر مهما".