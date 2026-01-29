خبر في الجول - بنتايك يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقفه من لقاء المصري

يقترب محمود بنتايك لاعب الزمالك من العودة للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء أزمة مستحقاته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأقرب للدولي المغربي المشاركة في مران غدا الجمعة مع زملائه استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية.

وبالنسبة لموقفه من خوض المباراة، سيتحدد وفقا لرؤية الجهاز الفني بعد التأكد من موقفه البدني والفني للمشاركة في اللقاء.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي اتفق مع اللاعب ووكيله على سداد مستحقاته خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد انعقاد عدة جلسات بين الطرفين.

وكان بنتايك قد تقدم بإنذار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.

ورد النادي في بيان رسمي على أنباء فسخ اللاعب المغربي لتعاقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.