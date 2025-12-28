بيان من الزمالك بشأن موقف بنتايك

رد نادي الزمالك على أنباء فسخ محمود بنتايك لتعاقده مع الفريق.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وكشف أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بلدية المحلة عن تغيب بنتايك عن الفريق رغم عدم حصوله على إجازة وإنه قد فسخ تعاقده من جانب واحد وفقا لما يعلم.

وشدد الزمالك خلال بيانه إلى أن بنتايك لا يزال لاعبا في صفوف الفريق حتى الآن وفقا للوائح الاتحاد الدولي، كما كشف الزمالك عن مخاطبته للاعب للانتظام في التدريبات بعد تغيبه دون حصول على إذن مسبق.

يؤكد نادي الزمالك أنه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن اللاعب المغربي محمود بنتايج لا يزال لاعبًا مقيدًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويُشدد النادي على أن عقد اللاعب ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027–2028، ولا يزال على قوة القلعة البيضاء دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

وقام نادي الزمالك بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتزوج بنتايك نجلة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي منذ أيام عقب انتهاء مشاركته في كأس العرب والتتويج باللقب مع منتخب المغرب.

وكان بنتايك قد تقدم بإذنار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.