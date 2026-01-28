إكرامي: أتواصل مع الخطيب بشأن قضية منشطات رمضان صبحي

كشف إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي لاعب بيراميدز عن تطور جديد في أزمة منشطات لاعب الأهلي السابق.

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي الشحات عبر إم بي سي مصر: "هناك تواصل بيني وبين محمود الخطيب، الذي كلف عبد الله شحاتة بالتعاون مع هاني زهران، المحامي الخاص برمضان صبحي، والمكتب السويسري في قضية المنشطات لدى المحكمة الفيدرالية".

وأضاف "لم أتحدث مع الخطيب عقب نهاية أزمة قضية رمضان صبحي الأخيرة، لكننا سنجتمع قريبا، لقد شكرته على موقفه مع رمضان، وأعلم أنه يعاني من ظروف صحية تمنعه من التواصل بشكل دائم".

وكان إكرامي الشحات نجم منتخب مصر السابق ووالد زوجة رمضان صبحي، قد وجه الشكر إلى النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارته بعد مساندة لاعب بيراميدز في أزمته.

وقررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة تأييد عقوبة الحبس لمدة عام واحد ضد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز مع إيقاف تنفيذ العقوبة. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي الشحات لـFilGoal.com : "كل الشكر والتقدير للنادي الأهلي، ولمحمود الخطيب، وللشؤون القانونية على مساندتهم لرمضان صبحي ولي بشكل شخصي. موقف الأهلي والخطيب لن يُنسى".

وأضاف "الخطيب تواصل معي منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، وأصر على تولي شادي البرقوقي الدفاع عن رمضان صبحي، وهذا كان له أثر إيجابي كبير".

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" فإن الحكم يأتي بعد نظر استئناف اللاعب على حكم أول درجة في قضية تزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق، لينهى بذلك حالة من الجدل القانوني والرياضي استمرت لعدة أشهر.

وشملت قائمة الاتهامات القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.

وسبق أن أجهش إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، بالبكاء بعد سؤاله عن الحالة النفسية للاعب بيراميدز.

