المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة تأييد عقوبة الحبس لمدة عام واحد ضد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز مع إيقاف تنفيذ العقوبة.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" فإن الحكم يأتي بعد نظر استئناف اللاعب على حكم أول درجة في قضية تزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق، لينهى بذلك حالة من الجدل القانوني والرياضي استمرت لعدة أشهر.

وتشمل قائمة الاتهامات القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.

وسبق أن أجهش إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، بالبكاء بعد سؤاله عن الحالة النفسية للاعب بيراميدز.

وقال إكرامي في وقت سابق عبر إم بي سي مصر: "رمضان صبحي في حالة نفسية سيئة جدا حالته في "الحضيض"، وكان يتظاهر بالتماسك أمامنا في البداية".

واستدرك "لكن أتمنى من الله فك كربه وأن يعود لبيته وأسرته قريبا".