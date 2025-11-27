محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة

كشف هاني زهران المحامي الخاص برمضان صبحي لاعب بيراميدز آخر تطورات قضية اللاعب بعد حكم إيقافه لمدة 4 سنوات.

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات.

وقال هاني زهران محامي رمضان صبحي عبر أون تايم سبورتس: "سنقدم طعنا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال 30 يوما على الحكم الصادر ضد رمضان صبحي، ومن المتوقع إصدار القرار خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر".

وأضاف "لدينا أسباب قوية توصلنا إليها ستدعم موقفنا في الطعن، وطالما هناك طريق قانوني نسلكه فالآمل قائم".

وتابع "المحكمة الفيدرالية السويسرية غالبا هي آخر درجات التقاضي، لكن هناك المحكمة الأوروبية العليا المختصة بحقوق الإنسان، ويتم اللجوء إليها في بعض الحالات، وكل خطوة لها توقيتها المناسب".

وشدد "التواصل مع رمضان صبحي حاليا صعب بسبب القضية الأخرى، لكن نتواصل مع أسرته. المحكمة الفيدرالية تنظر فقط في أسباب الحكم ولا تعيد مناقشة الموضوع، تماما مثل محكمة النقض في مصر، ونحن نملك من الأسباب ما يدفعنا لاتخاذ خطوة الطعن".

وقررت محكمة جنايات الجيزة استمرار حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين حتى 30 ديسمبر المقبل.

وتتعلق القضية بتزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق. (طالع التفاصيل)

وأكمل محامي اللاعب "إذا قبلت المحكمة الفيدرالية الطعن ستعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية أمام دائرة مختلفة عن التي أصدرت الحكم، وفي هذه الحالة سيتم رفع الإيقاف مؤقتا عن اللاعب حتى صدور الحكم الجديد".

وأتم "حالة رمضان صبحي مختلفة تماما عن بول بوجبا. عينة اللاعب الفرنسي كانت إيجابية وبالتالي يمكن تقليص مدة الإيقاف. أما حالة رمضان صبحي فإما تأييد العقوبة بالكامل أو إلغاؤها نهائيا".

لسه فيه درجات تقاضي.. محامي رمضان صبحي يكشف عن آخر تطورات إيقاف اللاعب.. وأوجه التشابه بينه قضية بول بوجبا؟ وفي هذه الحالة سيتم حصوله على براءة#ملعب_ON pic.twitter.com/fthF4LRToX — ON Sport (@ONTimeSports) — ON Sport (@ONTimeSports) November 26, 2025

ونفى مصدر من نادي بيراميدز الأنباء المتداولة عن فسخ تعاقد النادي مع رمضان صبحي بعد حكم إيقافه.

وأشارت تقارير مختلفة إلى وجود بند يسمح لنادي بيراميدز بفسخ التعاقد حال حصل اللاعب على حكم في قضية المنشطات.