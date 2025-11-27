محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

رمضان صبحي لاعب بيراميدز

كشف هاني زهران المحامي الخاص برمضان صبحي لاعب بيراميدز آخر تطورات قضية اللاعب بعد حكم إيقافه لمدة 4 سنوات.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غير صحيح فسخ التعاقد مع رمضان صبحي.. وبيان خلال ساعات محامي رمضان صبحي لـ في الجول: لدينا أسباب جديدة للطعن على حكم الإيقاف.. وسنقدمها للمحكمة مصدر من مكافحة المنشطات يكشف لـ في الجول كيف يستأنف رمضان صبحي على قرار إيقافه مصدر من مكافحة المنشطات لـ في الجول: تسلمنا خطاب إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات.

وقال هاني زهران محامي رمضان صبحي عبر أون تايم سبورتس: "سنقدم طعنا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال 30 يوما على الحكم الصادر ضد رمضان صبحي، ومن المتوقع إصدار القرار خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر".

وأضاف "لدينا أسباب قوية توصلنا إليها ستدعم موقفنا في الطعن، وطالما هناك طريق قانوني نسلكه فالآمل قائم".

وتابع "المحكمة الفيدرالية السويسرية غالبا هي آخر درجات التقاضي، لكن هناك المحكمة الأوروبية العليا المختصة بحقوق الإنسان، ويتم اللجوء إليها في بعض الحالات، وكل خطوة لها توقيتها المناسب".

وشدد "التواصل مع رمضان صبحي حاليا صعب بسبب القضية الأخرى، لكن نتواصل مع أسرته. المحكمة الفيدرالية تنظر فقط في أسباب الحكم ولا تعيد مناقشة الموضوع، تماما مثل محكمة النقض في مصر، ونحن نملك من الأسباب ما يدفعنا لاتخاذ خطوة الطعن".

وقررت محكمة جنايات الجيزة استمرار حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز و3 آخرين حتى 30 ديسمبر المقبل.

وتتعلق القضية بتزوير أوراق تخص امتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق. (طالع التفاصيل)

وأكمل محامي اللاعب "إذا قبلت المحكمة الفيدرالية الطعن ستعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية أمام دائرة مختلفة عن التي أصدرت الحكم، وفي هذه الحالة سيتم رفع الإيقاف مؤقتا عن اللاعب حتى صدور الحكم الجديد".

وأتم "حالة رمضان صبحي مختلفة تماما عن بول بوجبا. عينة اللاعب الفرنسي كانت إيجابية وبالتالي يمكن تقليص مدة الإيقاف. أما حالة رمضان صبحي فإما تأييد العقوبة بالكامل أو إلغاؤها نهائيا".

— ON Sport (@ONTimeSports) November 26, 2025

ونفى مصدر من نادي بيراميدز الأنباء المتداولة عن فسخ تعاقد النادي مع رمضان صبحي بعد حكم إيقافه.

وأشارت تقارير مختلفة إلى وجود بند يسمح لنادي بيراميدز بفسخ التعاقد حال حصل اللاعب على حكم في قضية المنشطات.

وكشف مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "كل ما يقال عن فسخ التعاقد رمضان صبحي كلام غير صحيح، وإدارة نادي بيراميدز تدعم اللاعب بشكل كامل".

واختتم المصدر تصريحاته "سيكون هناك بيان رسمي من النادي خلال ساعات لدعم رمضان صبحي في أزمته الحالية".

ويستعد هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز للتقدم بطعن على حكم إيقاف رمضان صبحي أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية.

وكان حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات قد تحدث عن آخر مستجدات أزمة رمضان صبحي وعينة المنشطات.

وكشف خميس في وقت سابق عبر قناة أون تايم سبورتس: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأوضح "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات بينما قررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف وعدم إعطاء عقوبة لحين إنهاء القضية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).

رمضان صبحي بيراميدز المنشطات
نرشح لكم
مؤتمر موجيشا: المصري يلعب من أجل الفوز داخل أو خارج ملعبه.. ومستعدون لـ زيسكو مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية مباشر كأس مصر – غزل المحلة (1)-(2) سموحة.. جووول تقليص الفارق بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية بمشاركة يوفنتوس وأكاديمية برشلونة.. الكشف عن مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غير صحيح فسخ التعاقد مع رمضان صبحي.. وبيان خلال ساعات مواعيد مباريات الخميس 27 نوفمبر 2025.. ثلاث مواجهات في كأس مصر ونهائي مونديال الناشئين
أخر الأخبار
كأس العرب - استدعاء يوسف عطال لمنتخب الجزائر للمحليين 12 دقيقة | كأس العرب
كرة سلة - الرابطة الوطنية في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي ساعة | كرة سلة
مؤتمر موجيشا: المصري يلعب من أجل الفوز داخل أو خارج ملعبه.. ومستعدون لـ زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس مصر – غزل المحلة (1)-(2) سموحة.. جووول تقليص الفارق ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه ساعة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517978/محامي-رمضان-صبحي-التواصل-معه-صعب-بسبب-القضية-الأخرى-وحالة-بوجبا-مختلفة