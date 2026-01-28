تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون

يسعى توتنام لتدعيم مركز حراسة المرمى في فريقه وذلك قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع "سبورتس مول" نقلا عن الصحفي آلان نيكسون المتخصص في أخبار توتنام أن النادي اللندني يسعى لضم سام جونستون حارس مرمى ولفرهامبتون.

وكذلك يرغب جونستون في الانتقال إلى توتنام من أجل الحصول على فرصة للمشاركة، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه لوجود البرتغالي جوزيه سا.

وفي حالة انتقاله إلى توتنام سيجد الحارس البالغ من العمر 32 عاما منافسة قوية مع الإيطالي فيكاريو حارس مرمى توتنام الحالي.

وإذا أكمل توتنام الصفقة سيكون ثالث لاعب ينضم للفريق في يناير الجاري بعد البرازيلي سوزا القادم من سانتوس، وكونور كالاجير القادم من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم جونستون إلى ولفرهامبتون في عام 2024 قادما من كريستال بالاس بعدما فقد مركزه لصالح دين هيندرسون.

ويحتل توتنام المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد مرور 23 جولة.

