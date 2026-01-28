تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 00:30

كتب : FilGoal

سام جونستون

يسعى توتنام لتدعيم مركز حراسة المرمى في فريقه وذلك قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف موقع "سبورتس مول" نقلا عن الصحفي آلان نيكسون المتخصص في أخبار توتنام أن النادي اللندني يسعى لضم سام جونستون حارس مرمى ولفرهامبتون.

وكذلك يرغب جونستون في الانتقال إلى توتنام من أجل الحصول على فرصة للمشاركة، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه لوجود البرتغالي جوزيه سا.

أخبار متعلقة:
بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا مؤتمر أربيلوا: مورينيو لا مثيل له.. ومباراة بنفيكا حاسمة

وفي حالة انتقاله إلى توتنام سيجد الحارس البالغ من العمر 32 عاما منافسة قوية مع الإيطالي فيكاريو حارس مرمى توتنام الحالي.

وإذا أكمل توتنام الصفقة سيكون ثالث لاعب ينضم للفريق في يناير الجاري بعد البرازيلي سوزا القادم من سانتوس، وكونور كالاجير القادم من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم جونستون إلى ولفرهامبتون في عام 2024 قادما من كريستال بالاس بعدما فقد مركزه لصالح دين هيندرسون.

ويحتل توتنام المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بعد مرور 23 جولة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

توتنام ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد كيفو وديماركو وهدم فكرة تبديل "قصب بقصب" تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا سكاي: اتفاق شفهي بعودة لوكاس باكيتا إلى فلامنجو البرازيلي "نأسف لرحيله المفاجئ".. دورتموند يعلن عودة أنسيلمينو إلى تشيلسي كونيا: مساعدة يونايتد أهم من المشاركة كأساسي أو كبديل
أخر الأخبار
مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كينو إلى كوريتيبا البرازيلي الصاعد حديثا 40 دقيقة | أمريكا
تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد ساعة | الكرة المصرية
محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
الجونة يتعاقد مع أحمد رفعت ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟" 4 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا
/articles/522159/تقرير-توتنام-يسعى-لضم-حارس-ولفرهامبتون