تقرير: العيناوي ضمن اهتمامات ريال مدريد

كشف ساشا تافوليري الصحفي المتخصص في الانتقالات، عن اهتمام نادي ريال مدريد بضم الدولي المغربي نائل العيناوي.

وأوضح تافوليري عبر حسابه على موقع "إكس"، أن العيناوي يتواجد ضمن قائمة مختصرة من اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد في التعاقد معهم.

وأشار إلى أن النادي الإسباني سيراقب أداء لاعب روما حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ القرار النهائي، وإرسال عرض رسمي.

لاعب الوسط نائل العيناوي صاحب الـ24 عاما انضم لنادي روما الإيطالي الصيف الماضي قادما من لانس الفرنسي.

العيناوي بدأ مسيرته في نادي نانسي الفرنسي قبل الانتقال إلى لانس في صيف 2023 ليخوض مع ناديه الفرنسي موسمين قبل الانتقال لذئاب العاصمة الإيطالية.

وانضم العيناوي لأول مرة لقائمة أسود أطلس في توقف سبتمبر من العام الماضي.

وشارك العيناوي أساسيا في كافة مباريات المغرب بكأس الأمم الإفريقية، ولم يتم استبداله في أي مباراة.

وخاض نجم وسط المغرب هذا الموسم 18 مباراة مع فريقه روما بكافة البطولات "الدوري الإيطالي، والدوري الأوروبي"، وسجل خلالهم هدفا واحدًا وصنع آخر.