انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز الشياطين الحمر

الأحد، 25 يناير 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

تروسارد - أرسنال - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

أخبار متعلقة:
كرة يد – منتخب مصر يهزم الجزائر في بطولة إفريقيا ويضمن التأهل لكأس العالم مصطفى محمد يعود للتهديف بعد غيابه ونانت يسقط أمام نيس برباعية لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري الانتصارات مستمرة مع روسينيور.. تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 87: جووووووووووول كونيا وتسديدة قوية على يسار الحارس والثالث ليونايتد

ق 84: جوووول التعاااادل ميكيل ميرينو يتعادل من ركنية لأرسنال

ق 83: لامينس يمنع تصويبة أرضية قوية من ساكا

ق 58: 4 تغييرات لأرسنال

ق 51: جووووول رااااائع دورجو يسجل الثاني ليونايتد بتصويبة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووووول يونايتد يتعادل عن طريق مبومو الذي انفرد واستغل خطأ زومبيندي وسجل في الشباك.

ق 34: جووول برونو لا يستغل خطأ الدفاع وينفرد ويسدد كرة تمر بجوار القائم

ق 29: جوووول أوووول عكسي عن طريق ليساندرو مارتينيز بعد عرضية أوديجارد

ق 18: رأسية من زوبيميندي يتصدى لها لامينس ببراعة ويحولها لركنية.

بداية اللقاء

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية الانتصارات مستمرة مع روسينيور.. تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية التشكيل - هينكابي يعود لدفاع أرسنال.. ولا تغييرات في مانشستر يونايتد تشكيل تشيلسي - أندريس سانتوس وإستيفاو أساسيان ضد كريستال بالاس جيهي يكشف شعوره بعد أول مباراة بقميص مانشستر سيتي أس: إدارة ليفربول بدأت التواصل مع تشابي ألونسو من أجل خلافة سلوت تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
مباشر الكونفدرالية - الزمالك ضد المصري.. بداية المباراة بعد قليل 15 دقيقة | الكرة المصرية
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات 26 دقيقة | الدوري المصري
خيفرين تورام: لا أريد اللعب مع شقيقي.. ولن أنتقل أبدا إلى إنتر 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم ساعة | الدوري المصري
برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522013/مباشر-الدوري-الإنجليزي-أرسنال-2-3-مانشستر-يونايتد-جووووووووووول