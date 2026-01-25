تشكيل تشيلسي - أندريس سانتوس وإستيفاو أساسيان ضد كريستال بالاس
الأحد، 25 يناير 2026 - 15:16
كتب : FilGoal
أعلن ليام روسينيور مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.
ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس على ملعب الاخير بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب أندري سانتوس في التشكيل الأساسي لتشيلسي بجانب مويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز في وسط الملعب.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: ريس جيمس - تريفو تشالوبا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا.
الوسط: أندري سانتوس - إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو.
الهجوم: إستيفاو - جواو بيدرو - بيدرو نيتو.
ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة.
نرشح لكم
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز الشياطين الحمر الانتصارات مستمرة مع روسينيور.. تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية التشكيل - هينكابي يعود لدفاع أرسنال.. ولا تغييرات في مانشستر يونايتد جيهي يكشف شعوره بعد أول مباراة بقميص مانشستر سيتي أس: إدارة ليفربول بدأت التواصل مع تشابي ألونسو من أجل خلافة سلوت تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية تقييم مرموش أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية