تشكيل تشيلسي - أندريس سانتوس وإستيفاو أساسيان ضد كريستال بالاس

الأحد، 25 يناير 2026 - 15:16

كتب : FilGoal

تشيلسي

أعلن ليام روسينيور مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.

ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس على ملعب الاخير بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب أندري سانتوس في التشكيل الأساسي لتشيلسي بجانب مويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز في وسط الملعب.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: ريس جيمس - تريفو تشالوبا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا.

الوسط: أندري سانتوس - إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو.

الهجوم: إستيفاو - جواو بيدرو - بيدرو نيتو.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة.

تشيلسي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
