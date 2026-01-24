مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية
السبت، 24 يناير 2026 - 23:44
كتب : FilGoal
أوضح خالد صبحي لاعب المصري أن فريقه يسعى للوصول إلى أبعد نقطة في بطولة الكونفدرالية.
ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل.
وقال خالد صبحي: "اللاعبون على أعلى درجة من التركيز والكل يسعى للاحتفاظ بصدارة ترتيب المجموعة".
وأكمل "هدفنا الوصول لأبعد مدى ببطولة الكونفدرالية".
وواصل "اللعب للنادي المصري شرف لجميع اللاعبين لقيمته الكبيرة وجماهيره العظيمة".
وأنهى حديثه قائلا: "نسعى لبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد جماهيرنا".
ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.
