وست هام يحقق الفوز الثاني تواليا بثلاثية ضد سندرلاند

السبت، 24 يناير 2026 - 17:11

كتب : FilGoal

وست هام

واصل وست هام استفاقته وحقق الفوز على سندرلاند بنتيجة 3-1 في افتتاح الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم الهامرز بهدف من سيرينيو سامرفيل من صناعة بوين في الدقيقة 14.

وأضاف بوين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وأصبح بوين أكثر لاعب يسجل ويصنع في تاريخ وست هام في الدوري الإنجليزي برصيد 103 هدفا.

وفي الدقيقة 43 سجل ماتياس فيرنانديز هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ولأول مرة يسجل وست هام 3 أهداف في الشوط الأول هذا الموسم، وهو ما يحدث لسندرلاند بشكل معاكس أّيضا.

شوط أول انتهى بثلاثية لأصحاب الأرض.

وقلص بريان بروبي الفارق في الدقيقة 66 من لمسة واحدة بعد عرضية نوردي موكيلي.

واستقبل وست هام هدفا واحدا على الأقل في 18 مباراة متتالية تحت قيادة نونو سانتو.

الفوز الثاني على التوالي لوست هام رفع رصيد الفريق لـ 20 نقطة في المركز الـ 18 بفارق نقطتين عن مراكز البقاء.

فيما توقف رصيد سندرلاند عند 33 نقطة في المركز التاسع.

