بابي جاي: سجلت أفضل هدف في مسيرتي.. ولا أعلم سبب تصرف لاعبي المغرب

السبت، 24 يناير 2026 - 12:21

كتب : FilGoal

هدف بابي جاي - السنغال - المغرب

وصف بابي جاي لاعب منتخب السنغال هدفه في المغرب بنهائي كأس أمم إفريقيا بالأفضل في مسيرته.

وسجل جاي هدفا قاتلا في شباك المغرب منح السنغال لقب كأس أمم إفريقيا، في مباراة انتهت بهدف دون رد.

وقال بابي جاي عبر إذاعة "كوبي" الإسبانية: "المباراة النهائية شهدت الكثير من الأحداث، منها واقعة المنشفة، ولا أعلم لماذا قام لاعبي المغرب بذلك؟. أهم شيء بالنسبة لنا كان الفوز ومنح السنغال النجمة الثانية".

وأضاف اللاعب السنغالي "سجلت أفضل هدف في مسيرتي، وكان مثل حلم عشته في البطولة. لقد بكيت فرحا بعد المباراة".

وظهر جامعو الكرات خلف مرمى إدوارد ميندي، وهم يحاولون الحصول على منشفة الحارس السنغالي خلال المباراة، ليقوم الحارس الثالث يفان ضيوف بالتواجد خلف المرمى لضمان استمرار تواجد المنشفة.

Senegal's substitute goalkeeper Yehvann Diouf defends himself against the ball boys.

والتقطت العدسات إسماعيل صيباري لاعب المغرب يحاول منع يفان ضيوف من تمرير المنشفة للحارس إدوارد ميندي.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. (طالع التفاصيل)

بابي جاي السنغال المغرب
