جنون ماما أفريكا.. أسد سنغالي ذهبي

حقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

سجل هدف اللقاء الوحيد بابي جاي.

عكس كل العناوين السابقة طيلة أمم إفريقيا 2025 كان أقصى عدد من الكلمات 3.

لكن ما شاهدناه في نهائي نسخة 2025 يحتاج لأن نضاعف العدد لأنه ربما لم ولن يتكرر مجددا.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يتفوق منتخب السنغال على المستضيف بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.

ما حدث في الوقت الضائع لم يكن لأحد أن يتخيله، هدف غير محتسب ثم ركلة جزاء ثم اعتراضات وانسحاب ثم عودة ثم ركلة جزاء على طريقة "بانينكا" تضيع بكل غرابة، كل هذا حدث في وقت بدل ضائع امتد لـ 24 بدلا من الـ 8 المحتسبة.

وحسم أسود التيرانجا اللقب بهدف بابي جاي بتسديدة مدوية في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول، ليؤكد على نهائي مجنون لبطولة مجنونة انتهت بتتويج أسود السنغال بالذهبية الثانية.





















































































































































التشكيل

واصل وليد الركراكي الاعتماد على نفس الأسماء كما فعل في الأدوار الإقصائية من بداية البطولة.

فيما بدأ مامادو سار في الدفاع لتعويض غياب القائد كاليدو كوليبالي، وقاد ساديو ماني الهجوم.

وصف المباراة

لم ننتظر كثيرا من أجل أول فرصة، رأسية بابي جاي أبعدها ياسين بونو ببراعة في الدقيقة 6 لركنية.

وفي الدقيقة 15 أطلق صيباري تسديدة قوية مرت بعيدة عن المرمى.

وهدأت بعد ذلك أحداث المباراة مع ضغط مغربي، ثم تحصل لامين كامارا على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 35 تعرض إيليمان ندياي للإصابة، لكن بعد 3 دقائق انفرد نفس اللاعب بشكل تام في مواجهة بونو وسدد كرة أرضية أبعدها بونو بقدمه ببراعة.

وفي الدقيقة 41 مر الزلزولي ببراعة من ساديو ماني وأرسل عرضية من الجهة اليسرى مرت من فوق رأس أكرد وتهادت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع مرتدة سريعة قادها ندياي ومرر للامين كامارا الذي فضل التسديد بدلا من التمرير لماني المنفرد لترتطم بالدفاع وتتحول لمرتدة سريعة مغربية انتهت بتسديدة في الشباك.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

الشوط الثاني

ضغط منتخب المغرب في بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف مبكر يريح الأعصاب.

في الدقيقة 58 أرسل الخنوس عرضية أرضية من الجهة اليمنى مرت من الجميع وسددها الكعبي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لميندي مهدرا أخطر فرص اللقاء.

وبعد 7 دقائق ضاعت فرصة مغربية على مرتين، مرتدة قادها براهيم دياز ومررها للكعبي داخل الـ 18 لكن تسديدته ارتدت من مدافع السنغال وتابعها الزلزولي بتسديدة مرت بجوار القائم لميندي.

أًصحاب الأرض واصلوا البحث عن الهدف الأول وفي الدقيقة 67 ولكن التحام هوائي أثناء محاولة اللعب بالرأس أوقف اللقاء بسبب إصابة نائل العيناوي ومامادو سار في الرأس بشكل قوي، لتتوقف المباراة ما يقارب 5 دقائق.

في الدقيقة 77 شارك عبدولاي سيك وإسماعيل سار وإبراهيم مباي بدلا من ميندي وكامارا وندياي.

وبات مباي أصغر لاعب يشارك في النهائي بعمر 17 عاما و11 شهرا منذ عبيدي بيليه في نهائي 1982 بعمر 17 عاما و4 أشهر.

ورد الركراكي بتغييرين بمشاركة يوسف النصيري وأسامة ترغالين بدلا من الكعبي والخنوس في الدقيقة 80.

وأصبح النصيري ثاني لاعب في تاريخ البطولة يشارك كبديل في 7 مباريات بنفس النسخة كبديل منذ أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر في 2021.

وشارك جواد الياميق بدلا من آدم ماسينا الذي خرج باكيا في الدقيقة 89 بسبب الإصابة.

وتألق بونو في التصدي ببراعة لتسديدة إبراهيما مباي البديل في الدقيقة 89.

ثم رد الزلزولي بتسديدة من داخل الـ 18 علت العارضة، ثم احتسب الحكم 8 دقائق وقت بدلا من الضائع.

8 أصبحت 24

وفي الدقيقة 90+3 سجل منتخب السنغال هدفا لكن الحكم سرعان ما أطلق صافرته بإلغاء الهدف بداعي وجود خطأ لصالح أشرف حكيمي.

وشارك شريف ندياي بدلا من نيكولاس جاكسون وأنس صلاح الدين بدلا من صيباري في الدقيقة 90+4 في تغيير لكل منتخب.

وفي الدقيقة 90+7 عاد الحكم لتقنية الفيديو لمطالعتها بداعي وجود دفع من ماليك ضيوف لبراهيم دياز أثناء تنفيذ ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90+8 احتسب الحكم جون جاك ندالا ركلة جزاء للمغرب وأشهر بطاقة صفراء لضيوف وسط اعتراضات قوية من لاعبي السنغال.

ورفض لاعبو السنغال استكمال اللقاء اعتراضا على قرار الحكم ووقفوا في منتصف الملعب رفقة مدربهم بابي ثياو في الدقيقة 90+12.

وفي الدقيقة 90+16 دخل لاعبو السنغال إلى غرفة الملابس فيما ظل البعض الآخر في الملعب.

وعاد لاعبو السنغال لأرض الملعب بعد سلسلة من المشاورات مع الحاجي ضيوف أسطورة المنتخب وكلود لو روا أسطورة التدريب الذي تواجد في أرض الملعب وكذلك مع المدرب في الدقيقة 90+20.

في الدقيقة 90+24 انبرى براهيم دياز في مواجهة فردية مع ميندي بعد سلسلة من الجدل الدائر.

دياز سدد على طريقة "بانينكا" تصدى لها ميندي بكل سهولة، وأطلق ندالا صافرته لنصل لشوطين إضافيين.

الشوط الإضافي الأول

4 دقائق فقط كانت كافية وفرصة للسنغال من بابي جاي الذي أطلق تسديدة مدوية على يسار بونو سكنت الشباك معلنة الهدف الأول لأسود التيرانجا.

وأنهى جاي رقما سلبيا للسنغال بعدم التسجيل في أي نهائي من بطولات أمم إفريقيا، وبذلك يعد هذا الهدف هو الأول لأسود التيرانجا، بعدم التسجيل في 3 نهائيات بواقع 423 دقيقة.

وحاول براهيم دياز تهديد مرمى ميندي لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 96.

شارك أخوماش وإجمان بدلا من دياز ومزرواي بحثا عن التعادل في الدقيقة 98.

وتعرض ميندي للإصابة أثناء تدخل قوي من إجمان وسقط الثنائي، وعدنا سريعا لاستكمال المتبقي من الشوط الإضافي الأول.

وأهدر يوسف النصيري فرصة محققة برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لميندي في الدقيقة 104.

الشوط الإضافي الثاني

وشارك إسماعيل جاكبوس بدلا من ضيوف مع بداية الشوط الإضافي الثاني.

وفي أطلق النصيري تصويبة مستفيدا من تشتيت خاطئ لكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 107.

وفي الدقيقة 108 ارتدت رأسية نايف أكرد من عارضة السنغال وحاول لاعبو المغرب إكمال الكرة في الشباك لكن دفاع السنغال استبسل في التصدي لها.

تواصل الضغط المغربي بحثا عن التعادل، وكاد أن ينهي شريف ندياي البديل اللقاء تماما بهدف قاتل بتسديدة ارتدت من يد بونو تابعها والمرمى خالي وبدون أي رقابة بتسديدة مرت بجوار القائم بغرابة شديدة في الدقيقة 111.

وتألق بونو في التصدي لتسديدة بابي جاي وحولها لركنية في الدقيقة 116.

واحتسب ندالا في ذلك الوقت 3 دقائق وقت بدلا من الضائع، لم يحدث فيها أي جديد أو أحداث مجنونة كالوقت الأصلي، لتنتهي المباراة معلنة تتويج السنغال بالنجمة الثانية.