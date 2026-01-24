توقفت صفقة ديانج؟ موريتو: فالنسيا على أعتاب ضم جويدو رودريجيز

أًصبح الأرجنتيني جويدو رودريجيز لاعب وسط وست هام على أعتاب الانضمام لصفوف فالنسيا الإسباني.

ويأتي ذلك بعدما قدم فالنسيا عرضا للأهلي لضم أليو ديانج. (طالع التفاصيل).

وكشف الصحفي ماتيو موريتو المتخصص في أخبار الانتقالات أن الأرجنتيني سيفسخ تعاقده مع النادي الإنجليزي.

ولن يتواجد في قائمة الفريق ضد سندرلاند في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وعقب فسخ تعاقده سينضم لصفوف فالنسيا في صفقة انتقال حر.

Guido Rodríguez NO entrará en la convocatoria para el partido entre West Ham y Sunderland. El plan es que rescinda el contrato con el club inglés. Tal y como hemos adelantado en exclusiva, le espera el Valencia. https://t.co/3BzC45Oe6D — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 23, 2026

صاحب الـ 31 عاما لعب في الدوري الإسباني لمدة 4 مواسم بقميص ريال بيتيس وانتقل لوست هام في صيف 2024.

وخاض الدولي الأرجنتيني 5 مباريات فقط بقميص الهامرز هذا الموسم في جميع المسابقات ولم يحظ بدقائق لعب كافية تحت قيادة نونو سانتو المدير الفني.

ولم يكشف بعد موقف فالنسيا من ضم المالي أليو ديانج من الصفقة، وهل ستتعطل بعد ضم الأرجنتيني، أم سيواصل الخفافيش محاولات التدعيم قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي تلقى عرضا رسميا من نادي فالنسيا الإسباني لضم أليو ديانج لاعب وسط الأحمر ومنتخب مالي مقابل 500 ألف يورو.

ويستعرض لكم FilGoal.com خطاب فالنسيا للنادي الأهلي من أجل ضم أليو ديانج: