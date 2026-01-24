توقفت صفقة ديانج؟ موريتو: فالنسيا على أعتاب ضم جويدو رودريجيز

السبت، 24 يناير 2026 - 10:57

كتب : FilGoal

جويدو رودريجيز

أًصبح الأرجنتيني جويدو رودريجيز لاعب وسط وست هام على أعتاب الانضمام لصفوف فالنسيا الإسباني.

ويأتي ذلك بعدما قدم فالنسيا عرضا للأهلي لضم أليو ديانج. (طالع التفاصيل).

وكشف الصحفي ماتيو موريتو المتخصص في أخبار الانتقالات أن الأرجنتيني سيفسخ تعاقده مع النادي الإنجليزي.

ولن يتواجد في قائمة الفريق ضد سندرلاند في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وعقب فسخ تعاقده سينضم لصفوف فالنسيا في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 31 عاما لعب في الدوري الإسباني لمدة 4 مواسم بقميص ريال بيتيس وانتقل لوست هام في صيف 2024.

وخاض الدولي الأرجنتيني 5 مباريات فقط بقميص الهامرز هذا الموسم في جميع المسابقات ولم يحظ بدقائق لعب كافية تحت قيادة نونو سانتو المدير الفني.

ولم يكشف بعد موقف فالنسيا من ضم المالي أليو ديانج من الصفقة، وهل ستتعطل بعد ضم الأرجنتيني، أم سيواصل الخفافيش محاولات التدعيم قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي تلقى عرضا رسميا من نادي فالنسيا الإسباني لضم أليو ديانج لاعب وسط الأحمر ومنتخب مالي مقابل 500 ألف يورو.

ويستعرض لكم FilGoal.com خطاب فالنسيا للنادي الأهلي من أجل ضم أليو ديانج:

نتقدم إليكم بعرضنا المالي بشأن انتقال أليو ديانج كالآتي:

أولا: سيحصل النادي الأهلي على مبلغ 500 ألف يورو تُدفع على قسطين

القسط الأول بعد أسبوع من التوقيع الرسمي على العقد.

القسط الثاني في نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو.

ثانيا: يتضمن العقد ملحقا إضافيا لمدة عامين، يحدد إطار التعاون بين الناديين بما في ذلك فعاليات وأنشطة رياضية مشتركة على المدى القريب والبعيد بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وينتهي عقد ديانج في يونيو المقبل، ليبقى الخيار الأبرز حاليا أمام فالنسيا مقارنة ببقية الأسماء التي تم طرحها على طاولة النادي في الأيام الأخيرة.

ويحتل فالنسيا المركز الـ17 في جدول الدوري الإسباني بعد مرور 20 جولة.

قبل أيام، أبلغ أليو ديانج النادي الأحمر برغبته في الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وشارك ديانج مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية في المغرب، قبل الخروج من ربع النهائي أمام السنغال.

ولعب ديانج الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى الخلود السعودي.

فالنسيا أليو ديانج الأهلي جويدو رودريجيز
