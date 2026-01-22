خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل خطاب فالنسيا إلى الأهلي لضم ديانج

الخميس، 22 يناير 2026 - 14:57

كتب : عمرو نبيل

أليو ديانج - الأهلي

يسعى نادي فالنسيا لإتمام مفاوضاته بضم أليو ديانج لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي تلقى عرضا رسميا من نادي فالنسيا الإسباني لضم أليو ديانج لاعب وسط الأحمر ومنتخب مالي مقابل 500 ألف يورو.

ويستعرض لكم FilGoal.com خطاب فالنسيا للنادي الأهلي من أجل ضم أليو ديانج:

نتقدم إليكم بعرضنا المالي بشأن انتقال أليو ديانج كالآتي:

أولا: سيحصل النادي الأهلي على مبلغ 500 ألف يورو تُدفع على قسطين

القسط الأول بعد أسبوع من التوقيع الرسمي على العقد.

القسط الثاني في نهاية الموسم الحالي في شهر يونيو.

ثانيا: يتضمن العقد ملحقا إضافيا لمدة عامين، يحدد إطار التعاون بين الناديين بما في ذلك فعاليات وأنشطة رياضية مشتركة على المدى القريب والبعيد بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وينتهي عقد ديانج في يونيو المقبل، ليبقى الخيار الأبرز حاليا أمام فالنسيا مقارنة ببقية الأسماء التي تم طرحها على طاولة النادي في الأيام الأخيرة.

ويحتل فالنسيا المركز الـ17 في جدول الدوري الإسباني بعد مرور 20 جولة.

قبل أيام، أبلغ أليو ديانج النادي الأحمر برغبته في الرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وشارك ديانج مع منتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية في المغرب، قبل الخروج من ربع النهائي أمام السنغال.

ولعب ديانج الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى الخلود السعودي.

الأهلي فالنسيا أليو ديانج
