مؤتمر توروب: غياب 17 لاعبا كلفنا بطولة مهمة.. ولا أريد الحديث عن الانتقالات

شدد ييس توروب مدرب الأهلي على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام يانج افريكانز التنزاني.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "الأسابيع الماضية شهدت مشاركة العديد من اللاعبين الشباب معنا، حيث تواجد حوالي 15 لاعبا في التدريبات، وحاولنا استغلال التوقيت ومنحهم الفرصة للمشاركة في مباريات كأس عاصمة مصر وإظهار جودتهم".

وأضاف "لكن الشيء الغريب بالنسبة لي هو خوض مباراة في بطولة مهمة مثل كأس مصر في غياب 17 لاعبا لارتباطاتهم الدولية، ولا أعتقد أن هناك فريقا في العالم يوافق على هذا الأمر، لكن ذلك أصبح من الماضي، وعلينا التطلع إلى المستقبل".

وتابع "غدا سنبدأ مهمة جديدة أمام منافس قوي (يانج أفريكانز) يملك 4 نقاط مثلنا، والفوز عليه يمنحنا صدارة المجموعة، لذلك سنقدم أفضل ما لدينا رغم ضيق الوقت وقصر المدة بين عودة اللاعبين الدوليين وموعد المباراة".

وواصل "اللاعبون الدوليون شاركوا في التدريبات وعادوا بشكل قوي، وأعطوني إحساسا بوجود الدوافع لديهم. أتمنى أن يصل الفريق إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل التوقف الدولي".

وأكمل "لا أريد الحديث كثيرا عن الانتقالات واللاعبين الجدد. بالنسبة لي التركيز على مباراة غدا، وهناك لاعبان جديدان (مروان عثمان، أحمد عيد) ضمن قائمة الفريق أمام يانج أفريكانز". (طالع القائمة)

وأتم تصريحاته "الفريق وصل إلى أعلى درجة من الانسجام والتجانس قبل فترة التوقف الدولي، لكن علينا اترام وجبات اللاعبين تجاه منتخباتهم الوطنية. عقدنا اجتماعا وتحدثنا عن كيفية مواصلة طريق الانتصارات التي بدأناه قبل التوقف الدولي. الحالة التي كنا عيها والروح والاصرار أشياء لا تشترى ولكن تأتي بالعمل وبذل الجهد".

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏