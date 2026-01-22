مؤتمر توروب: غياب 17 لاعبا كلفنا بطولة مهمة.. ولا أريد الحديث عن الانتقالات

الخميس، 22 يناير 2026 - 16:56

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - شبيبة القبائل - يس توروب

شدد ييس توروب مدرب الأهلي على جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام يانج افريكانز التنزاني.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب في مؤتمر صحفي: "الأسابيع الماضية شهدت مشاركة العديد من اللاعبين الشباب معنا، حيث تواجد حوالي 15 لاعبا في التدريبات، وحاولنا استغلال التوقيت ومنحهم الفرصة للمشاركة في مباريات كأس عاصمة مصر وإظهار جودتهم".

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: توروب سبب التراجع عن ضم مونزيالو خبر في الجول - توروب يفكر في إضافة الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب يقرر الاعتماد على رباعي الشباب مع الفريق الأول مؤتمر توروب: هدف كرة القدم تحقيق الفوز لكن كأس عاصمة مصر فرصة للشباب

وأضاف "لكن الشيء الغريب بالنسبة لي هو خوض مباراة في بطولة مهمة مثل كأس مصر في غياب 17 لاعبا لارتباطاتهم الدولية، ولا أعتقد أن هناك فريقا في العالم يوافق على هذا الأمر، لكن ذلك أصبح من الماضي، وعلينا التطلع إلى المستقبل".

وتابع "غدا سنبدأ مهمة جديدة أمام منافس قوي (يانج أفريكانز) يملك 4 نقاط مثلنا، والفوز عليه يمنحنا صدارة المجموعة، لذلك سنقدم أفضل ما لدينا رغم ضيق الوقت وقصر المدة بين عودة اللاعبين الدوليين وموعد المباراة".

وواصل "اللاعبون الدوليون شاركوا في التدريبات وعادوا بشكل قوي، وأعطوني إحساسا بوجود الدوافع لديهم. أتمنى أن يصل الفريق إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل التوقف الدولي".

وشدد "غدا سنبدأ مهمة جديدة أمام منافس قوي (يانج أفريكانز) يملك 4 نقاط مثلنا، والفوز عليه يمنحنا صدارة المجموعة، لذلك سنقدم أفض ما لدينا رغم ضيق الوقت وقص المدة بين عودة اللاعبين الدوليين وموعد المباراة".

وأتم تصريحاته "اللاعبون الدوليون شاركوا في التمرين وعادوا بشكل قوي وأعطوني احساس بوجود الدوافع لديهم. أتمنى أن يصل الفريق لنفس الحالة التي كان عليها قبل التوقف الدولي".

وأكمل "لا أريد الحديث كثيرا عن الانتقالات واللاعبين الجدد. بالنسبة لي التركيز على مباراة غدا، وهناك لاعبان جديدان (مروان عثمان، أحمد عيد) ضمن قائمة الفريق أمام يانج أفريكانز". (طالع القائمة)

وأتم تصريحاته "الفريق وصل إلى أعلى درجة من الانسجام والتجانس قبل فترة التوقف الدولي، لكن علينا اترام وجبات اللاعبين تجاه منتخباتهم الوطنية. عقدنا اجتماعا وتحدثنا عن كيفية مواصلة طريق الانتصارات التي بدأناه قبل التوقف الدولي. الحالة التي كنا عيها والروح والاصرار أشياء لا تشترى ولكن تأتي بالعمل وبذل الجهد".

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

الأهلي يانج أفريكانز توروب
نرشح لكم
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا بيراميدز يعلن قيد ناصر ماهر وحامد حمدان محليا وإفريقيا.. وأرقام قمصانها مؤتمر الشناوي: جاهزون ليانج أفريكانز.. وكنا نطمح في العودة بكأس إفريقيا لاعب يانج أفريكانز: علينا عدم ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي مدرب يانج أفريكانز: نسعى للفوز على الأهلي أقوى فريق في إفريقيا قائمة الأهلي - صفقتان جديدتان.. وعودة بنشرقي أمام يانج أفريكانز الترجي يعلن تعرضه لعقوبة من كاف.. ويحذر جماهيره تقرير: مصير الركراكي مع المغرب معلق.. و3 مرشحين لخلافته
أخر الأخبار
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 12 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يوقف سلسلة الهزائم بثنائية ضد حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
دجلة يحطم دفاع المحلة وينتصر في لقاء الأهداف الـ 5 بالشوط الأول 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري - الإسماعيلي (1)-(2) المقاولون العرب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521834/مؤتمر-توروب-غياب-17-لاعبا-كلفنا-بطولة-مهمة-ولا-أريد-الحديث-عن-الانتقالات