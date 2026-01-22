قائمة الأهلي - صفقتان جديدتان.. وعودة بنشرقي أمام يانج أفريكانز

الخميس، 22 يناير 2026 - 13:54

كتب : FilGoal

مروان عثمان - الأهلي

أعلن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

ويستضيف الأهلي فريق يانج أفريكانز مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الثنائي الجديد، مروان عثمان القادم من سيراميكا وأحمد عيد القادم من المصري ضمن قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز.

كما عاد المغربي أشرف بنشرقي للتواجد في قائمة الأهلي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز كالتالي:

​حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد أحمد "سيحا".

​الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان -ياسين مرعي - محمد هاني - أحمد عيد - أحمد نبيل "كوكا" - محمد شكري.

​الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - محمد علي بن رمضان - أحمد سيد "زيزو" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أشرف بنشرقي - مروان عثمان - نيتس جراديشار.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

