الترجي يعلن تعرضه لعقوبة من كاف.. ويحذر جماهيره

أعلن نادي الترجي التونسي أنه تعرض لعقوبة مالية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب ما حدث في مباراته أمام الملعب المالي.

وتعادل الترجي ضد الملعب المالي 0-0 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قبل أسابيع.

وأفاد النادي التونسي في بيان: "يذكر الترجي أحباءه الأعزاء ان لجنة التأديب التابعة لكاف قد سلطت على فريقنا عقوبة مالية بـ15 ألف دولار بسبب إشعال الشماريخ في مباراتنا ضد الملعب المالي".

وأضاف "لقد حذرنا كاف في نفس نص القرار من مغبة العودة لإشعال الشماريخ أو إلقاء شتى أنواع المقذوفات على ارضية الملعب في كل المباريات المقبلة التي تدور في تونس أو خارجها".

وتابع بيان الترجي "كاف أكد أنه ستسلط علينا عقوبات أشد تصل إلى حد إجراء لقاءاتنا بدون حضور الجمهور".

وأتم البيان "لذلك، وتجنبا لمزيد من العقوبات التي يمكن أن تؤثر على مشوارنا وحظوظنا في بقية مباريات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا ندعو جماهيرنا إلى تفادي إشعال الشماريخ حتى دون إلقائها على أرضية الميدان واستعمال الليزر ورمي المقذوفات وما إلى ذلك في كل مبارياتنا الإفريقية المقبلة بداية من لقاء السبت القادم ضد سيمبا التنزاني".

في المباراة المذكورة، فرض الملعب المالي نتيجة التعادل السلبي على الترجي التونسي على ملعبه ووسط جماهيره.

وتعادل الترجي في أول مباراتين له بمرحلة المجموعات، ويحتل المركز الثالث بنقطتين، بفارق نقطتين عن بترو أتليتيكو الأنجولي والملعب المالي أصحاب الصدارة.