خبر في الجول - قبل الإعلان الرسمي.. ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز في المغرب

انضم ناصر ماهر لبعثة بيراميدز المسافرة إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا حسبما علم FilGoal.com.

وسافرت بعثة أبطال إفريقيا للمغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز أتم اتفاقه مع الزمالك لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

ولم يعلن بيراميدز حتى الآن ضم ناصر ماهر من الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيحصل على 48 مليون جنيه إضافة إلى إسقاط 19 مليون جنيه مديونية مستحقة على الزمالك لصالح بيراميدز.

مراجعة الأوراق أثبتت أن القيمة الصحيحة للمديونية 19 مليونا وليس 15 مليونا كما تردد سابقا، وهو ما كان سببا في تعطل الصفقة قبل إتمام الاتفاق بشكل نهائي.

ناصر ماهر تنازل عن 80% من مستحقاته لدى نادي الزمالك.