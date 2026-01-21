خبر في الجول - قبل الإعلان الرسمي.. ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز في المغرب
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 21:48
كتب : عمرو نبيل
انضم ناصر ماهر لبعثة بيراميدز المسافرة إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا حسبما علم FilGoal.com.
ناصر ماهر
النادي : الزمالك
وسافرت بعثة أبطال إفريقيا للمغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.
وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز أتم اتفاقه مع الزمالك لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)
ولم يعلن بيراميدز حتى الآن ضم ناصر ماهر من الزمالك.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيحصل على 48 مليون جنيه إضافة إلى إسقاط 19 مليون جنيه مديونية مستحقة على الزمالك لصالح بيراميدز.
وجاءت قائمة بيراميدز
الحارس: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد حاتم.
الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ.
الوسط: بلال توريه - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - حامد حمدان.
الهجوم: مصطفى فتحي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" -إيفرتون دا سيلفا - يوسف إبراهيم "أوباما"- فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.
ويتساوى كل من بيراميدز ونهضة بركان في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما.