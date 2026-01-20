خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم ناصر ماهر 4 سنوات ونصف

أتم نادي بيراميدز اتفاقه مع الزمالك بشأن ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق.

ويواصل بيراميدز محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز أتم اتفاقه مع الزمالك لضم ناصر ماهر لمدة 4 سنوات ونصف.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى وجود اتفاق مبدئي بين الزمالك وبيراميدز لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

ويلعب ناصر ماهر مع الزمالك منذ يناير 2024 بعد الانضمام للفريق قادما من مودرن سبورت.

وشارك ناصر حتى الآن في 60 مباراة بقميص الزمالك وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين، وتوج مع الفريق بلقب كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

ويخوض بيراميدز معسكرا وديا في الإمارات خلال الفترة الحالية.

وأعلن بيراميدز حتى الآن التعاقد مع حامد حمدان قادما من بتروجت.

كما علم FilGoal.com أن الفريق أتم تعاقده مع باسكال فيري لاعب زيسكو الزامبي.