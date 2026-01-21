ثاني الصفقات الشتوية.. الأهلي يضم عمرو الجزار

أعلن الأهلي ضم عمرو الجزار في ثاني صفقات الفريق الشتوية للموسم الجاري قادما من البنك الأهلي.

وأعلن الأهلي منذ قليل الصفقة الأولى بضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

وأعلن الأهلي ضم الجزار بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

وأوضح الأهلي عبر موقه قيد اللاعب في القائمتين المحلية والإفريقية.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع عمرو الجزار على البنود الشخصية، وفي انتظار موافقة البنك الأهلي لإتمام التعاقد وهو ما حدث. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستكلف الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد رضا لاعب وسط الأهلي لنهاية الموسم للبنك.

وسبق أن ارتبط اسم الجزار بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي لكن المفاوضات تعثرت.

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

رضا صاحب الـ 25 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم بقميص الأهلي في 376 دقيقة وسجل هدفا وحيدا، وانضم من بتروجت في يناير 2025 للأهلي.

من هو عمرو الجزار؟