ثاني الصفقات الشتوية.. الأهلي يضم عمرو الجزار

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 19:04

كتب : حسام نور الدين

عمرو الجزار - الأهلي

أعلن الأهلي ضم عمرو الجزار في ثاني صفقات الفريق الشتوية للموسم الجاري قادما من البنك الأهلي.

وأعلن الأهلي منذ قليل الصفقة الأولى بضم مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا. (طالع التفاصيل)

وأعلن الأهلي ضم الجزار بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف.

أخبار متعلقة:
الصفقة الشتوية الأولى.. الأهلي يعلن ضم مروان عثمان خبر في الجول – عابدين أو لاعبه السابق.. سيراميكا يرغب في تدعيم دفاعه من الأهلي الأهلي يوفر حافلات مجانية لجماهيره أمام يانج أفريكانز خبر في الجول – صعوبة لحاق عمرو الجزار بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وأوضح الأهلي عبر موقه قيد اللاعب في القائمتين المحلية والإفريقية.

وأوضح FilGoal.com في وقت سابق توصل الأهلي لاتفاق مع عمرو الجزار على البنود الشخصية، وفي انتظار موافقة البنك الأهلي لإتمام التعاقد وهو ما حدث. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة ستكلف الأهلي 60 مليون جنيه، بالإضافة لإعارة أحمد رضا لاعب وسط الأهلي لنهاية الموسم للبنك.

وسبق أن ارتبط اسم الجزار بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي لكن المفاوضات تعثرت.

وانضم الجزار قبل بداية الموسم لصفوف البنك الأهلي من غزل المحلة، وخاض 11 مباراة بقميص الفريق في الدوري المصري هذا الموسم.

رضا صاحب الـ 25 عاما شارك في 9 مباريات هذا الموسم بقميص الأهلي في 376 دقيقة وسجل هدفا وحيدا، وانضم من بتروجت في يناير 2025 للأهلي.

من هو عمرو الجزار؟

معاناة جعلته مميزا وسط الكبار.

أصيب الجزار بمرض الثعلبة لأول مرة وهو بعمر 9 سنوات عندما كان لاعبا في قطاع ناشئين الإسماعيلي.

بعد سنوات عاوده المرض مجددا وهو ما آثر نفسيا عليه. لعب لنادي القناة لمدة 5 مواسم ثم النصر لمدة 4 مواسم.

انضم في 2023 من العبور لغزل المحلة مقابل مليون جنيه وساهم في تأهله للدوري الممتاز.

عقب الصعود جدد النادي تعاقده حتى 2027، وبعد تألقه وارتباط اسمه بالأهلي والزمالك وقع للبنك الأهلي، والآن سيصبح لاعبا للأهلي.

عمرو الجزار - الأهلي الأهلي البنك الأهلي
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي البنك الأهلي يعلن ضم أحمد رضا على سبيل الإعارة خبر في الجول - عودة الخطيب من فرنسا وحضور مران الأهلي رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم الجزائري صلاح بوشامة السادس على التوالي.. سيراميكا كليوباترا يكسر عقدة الاتحاد ويواصل تصدر الدوري
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول خطوات النادي مع وزارة الأوقاف بشأن مقر ميت عقبة 5 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا - سلافيا براج (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - مارسيليا (0)-(0) ليفربول.. بداية اللقاء وصلاح أساسي 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - قبل الإعلان الرسمي.. ناصر ماهر يلحق ببعثة بيراميدز في المغرب 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
العودة من جديد.. الأهلي يضم أحمد عيد 48 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: الأهلي رفض العرض البرتغالي لضم كوكا.. واحترمنا طلب النادي 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - بردغجي يعوض غياب لامال.. ورافينيا أساسي أمام سلافيا براج في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد مارسيليا في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع
/articles/521764/ثاني-الصفقات-الشتوية-الأهلي-يضم-عمرو-الجزار