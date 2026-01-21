الصفقة الشتوية الأولى.. الأهلي يعلن ضم مروان عثمان

أعلن النادي الأهلي ضم مروان عثمان قادما من سيراميكا كليوباترا.

وسبق أن أعلن سيراميكا إعارة لاعبه للأهلي. (طالع التفاصيل)

‏وشارك مروان عثمان فى تدريبات الفريق اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفقا لما جاء في موقع النادي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مع سيراميكا على ضم اللاعب.

وفي مقابل مروان عثمان حصل سيراميكا كليوباترا على كل من عمر كمال ومحمد عبد الله على سبيل الإعارة.

وينتهي تعاقد مروان عثمان مع فريق سيراميكا في صيف 2027.

وظهر مروان عثمان بشكل لافت ونجح في تسجيل هدف في شباك الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر.

كما تواجد مروان عثمان ضمن قائمة منتخب مصر التي خاضت البطولة الودية بالإمارات في نوفمبر الماضي.

مروان عثمان من ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا لصفوف الفريق.

ولعب هذا الموسم 17 مباراة في الدوري ساهم في 7 أهداف، بتسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف.