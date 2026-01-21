الصفقة الشتوية الأولى.. الأهلي يعلن ضم مروان عثمان

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 17:40

كتب : حسام نور الدين

مروان عثمان - الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم مروان عثمان قادما من سيراميكا كليوباترا.

وسبق أن أعلن سيراميكا إعارة لاعبه للأهلي. (طالع التفاصيل)

‏وشارك مروان عثمان فى تدريبات الفريق اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفقا لما جاء في موقع النادي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مع سيراميكا على ضم اللاعب.

وفي مقابل مروان عثمان حصل سيراميكا كليوباترا على كل من عمر كمال ومحمد عبد الله على سبيل الإعارة.

وينتهي تعاقد مروان عثمان مع فريق سيراميكا في صيف 2027.

وظهر مروان عثمان بشكل لافت ونجح في تسجيل هدف في شباك الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر.

كما تواجد مروان عثمان ضمن قائمة منتخب مصر التي خاضت البطولة الودية بالإمارات في نوفمبر الماضي.

مروان عثمان من ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا لصفوف الفريق.

ولعب هذا الموسم 17 مباراة في الدوري ساهم في 7 أهداف، بتسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف.

الأهلي مروان عثمان سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
استراحة الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(1) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة العرض البرتغالي لضم عمر عبد العزيز التشكيل - أفشة يقود هجوم الاتحاد.. وعمر كمال وعبد الله بديلان مع سيراميكا خبر في الجول – عابدين أو لاعبه السابق.. سيراميكا يرغب في تدعيم دفاعه من الأهلي خبر في الجول – صعوبة لحاق عمرو الجزار بمباراة الأهلي ويانج أفريكانز قبل الانضمام إلى الأهلي.. يوسف بلعمري يودع الرجاء برسالة مؤثرة خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الزمالك ووكيل بنتايك لحل الأزمة كما كشف في الجول.. وادي دجلة يتعاقد مع الكرواتي دانييل ميشكيتش
أخر الأخبار
كأس مصر - المتأهل السابع.. زد يطيح بـ المصري ويتأهل لربع النهائي 7 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الشتوية الأولى.. الأهلي يعلن ضم مروان عثمان 28 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف زيدان وبلغالي.. كاف يوقع عقوبات بالجملة على الجزائر بسبب مواجهة نيجيريا 39 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - ياسين بونو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير المغرب "الكؤوس تأتي وتذهب" 42 دقيقة | أمم إفريقيا
الزوراء العراقي يعلن انتقال لاعبه إلى النصر السعودي ساعة | ميركاتو
استراحة الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا (2)-(1) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة العرض البرتغالي لضم عمر عبد العزيز ساعة | الدوري المصري
التشكيل - أفشة يقود هجوم الاتحاد.. وعمر كمال وعبد الله بديلان مع سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521758/الصفقة-الشتوية-الأولى-الأهلي-يعلن-ضم-مروان-عثمان